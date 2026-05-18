Saubere Böden, jeden Tag. Der intelligente Saugwischroboter RVM 4 Comfort Extra reinigt Hartböden und niedrigflorige Teppiche systematisch. Für die Trockenreinigung sorgen die rotierende Bürste, eine Seitenbürste und eine starke Saugfunktion. Zwei anhebbare Moppscheiben, von denen eine bis zum Rand ausfahrbar ist, entfernen selbst anhaftende Flecken. Nach einer ersten Erkundungsfahrt erstellt der RVM 4 Comfort Extra mit Hilfe des LiDAR-Lasersensors eine Karte der Räume. Hier können individuelle Reinigungseinstellungen vorgenommen werden. Durch das integrierte Dual-Lasersystem und eine Kamera erkennt und umfährt der RVM 4 Comfort Extra flache Hindernisse wie Kabel oder Socken. Zusätzliche Sensoren verhindern Stürze, etwa von Treppen. Der Ultraschallsensor erkennt Teppiche, woraufhin die Auto-Boost-Funktion die Saugleistung anpasst. Im Wischmodus werden Teppiche umfahren oder die rotierenden Mopps angehoben. Die Multifunktionsstation wäscht und trocknet die Mopps und entleert den Staubbehälter des Roboters automatisch. Steuern lässt sich das Gerät ganz einfach per App, voreingestelltem Zeitplan oder Knopfdruck am Gerät. Sollte der Reinigungsroboter Hilfe benötigen, teilt er dies per Sprachausgabe mit.