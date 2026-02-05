Mit dem Akku-Terrassenreiniger sind Verschmutzungen wie unter anderem Moos oder Grauschleier auf Holzterrassen passé. Dank Akkubetrieb eignet sich der PCL 3-18 besonders für die Reinigung von entlegenen Flächen. Ganz unkompliziert an den Gartenschlauch anschließen und gleich loslegen: Durch die integrierte Wasserausbringung wird der Schmutz in einem Schritt von den rotierenden Bürstenwalzen gelöst und gleich weggespült. Die Arbeitsbreite ist optimal ausgelegt, sodass sich 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante reinigen lassen. Zudem können die Bürstenwalzen werkzeuglos ausgetauscht werden, damit man zusätzlich zu Holz und WPC auch noch glatte Steinfliesen gründlich und mühelos reinigen kann.