Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 entfernt gleichmäßig und gründlich Verschmutzungen wie Moos oder Grauschleier von Holzterrassen. Einfach an den Gartenschlauch anschließen und loslegen: Die rotierenden Bürstenwalzen und die integrierte Wasserausbringung lösen den Schmutz, der direkt weggespült wird. Dabei ist die Wassermenge regulierbar, sodass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die optimale Breite und Position der Walzen ermöglicht es, 2 Dielen in einem Schritt bis an die Kante zu reinigen. Außerdem können die Bürstenwalzen werkzeuglos ausgetauscht werden, damit zusätzlich zu Holz und WPC auch glatte Steinfliesen gründlich und mühelos gereinigt werden können. Dank Akkubetrieb ebenfalls perfekt für die Reinigung von entlegenen Flächen geeignet. Im Lieferumfang sind ein 18-Volt-Wechselakku sowie ein Schnellladegerät enthalten.