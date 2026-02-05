PCL 3-18 Battery Set
Der Terrassenreiniger PCL 3-18 bringt Holzterrassen zum Strahlen. Mühelos und schnell dank 2 rotierender Walzen und integrierter Wasserausbringung. Inklusive Akku und Schnellladegerät.
Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 entfernt gleichmäßig und gründlich Verschmutzungen wie Moos oder Grauschleier von Holzterrassen. Einfach an den Gartenschlauch anschließen und loslegen: Die rotierenden Bürstenwalzen und die integrierte Wasserausbringung lösen den Schmutz, der direkt weggespült wird. Dabei ist die Wassermenge regulierbar, sodass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die optimale Breite und Position der Walzen ermöglicht es, 2 Dielen in einem Schritt bis an die Kante zu reinigen. Außerdem können die Bürstenwalzen werkzeuglos ausgetauscht werden, damit zusätzlich zu Holz und WPC auch glatte Steinfliesen gründlich und mühelos gereinigt werden können. Dank Akkubetrieb ebenfalls perfekt für die Reinigung von entlegenen Flächen geeignet. Im Lieferumfang sind ein 18-Volt-Wechselakku sowie ein Schnellladegerät enthalten.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten)Gründliche Reinigung von Flächen aus Holz und WPC im Außenbereich.
Integrierte WasserausbringungTop-Reinigungsergebnisse, Lösen und Wegspülen des Schmutzes in einem Schritt.
Ergonomisches WasserregulierungsventilDie Wassermenge lässt sich so flexibel an den Verschmutzungsgrad anpassen.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Laufzeit, Ladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Austauschbare Bürstenwalzen
- Geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Max. Druck (bar)
|max. 10
|Druckbereich
|Niederdruck
|Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
|max. 180
|Bürstendrehzahl (U/min)
|500 - 600
|Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
|300
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2,5
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 20 (2,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 17 (2,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrom (A)
|2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Ausstattung
- 2 Wasserdüsen
- Ventil zur Regulierung der Wassermenge
- Abstellkante
- Ergonomischer Stiel und Griff
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Holzoberflächen
- Moos
Zubehör
PCL 3-18 Battery Set Ersatzteile
