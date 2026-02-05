Mit dem elektrisch betriebenen PCL 4 lassen sich Holzterrassen einfach, gründlich und besonders gleichmäßig von hartnäckigen Verschmutzungen befreien. Den Terrassenreiniger kurzerhand an den Gartenschlauch anschließen und losreinigen. Dank der Kombination aus 2 rotierenden und austauschbaren Bürstenwalzen und der regulierbaren Wassermenge kann der Schmutz zuverlässig gelöst und gleichzeitig abtransportiert werden. So wird die Terrasse im Nullkommanichts gründlich sauber – und es wird nur so viel Wasser verbraucht, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen lassen sich neben Holz und WPC auch glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur gründlich und sanft reinigen.