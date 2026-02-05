PCL 4
Der Terrassenreiniger PCL 4 beseitigt Schmutz dank rotierender Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung gründlich und gleichmäßig von Holzterrassen.
Mit dem elektrisch betriebenen PCL 4 lassen sich Holzterrassen einfach, gründlich und besonders gleichmäßig von hartnäckigen Verschmutzungen befreien. Den Terrassenreiniger kurzerhand an den Gartenschlauch anschließen und losreinigen. Dank der Kombination aus 2 rotierenden und austauschbaren Bürstenwalzen und der regulierbaren Wassermenge kann der Schmutz zuverlässig gelöst und gleichzeitig abtransportiert werden. So wird die Terrasse im Nullkommanichts gründlich sauber – und es wird nur so viel Wasser verbraucht, wie die Reinigungsaufgabe erfordert. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen lassen sich neben Holz und WPC auch glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur gründlich und sanft reinigen.
Merkmale und Vorteile
Zwei hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten)Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen im Außenbereich mit guter Flächenleistung.
Zwei Düsen oberhalb der BürstenwalzenLösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Über ein Ventil regulierbare WassermengeWassersparende Reinigung.
Zentrale Fixierung der Bürstenwalzen
- Reinigen bis zum Rand – auch bei Ecken und Kanten.
Austauschbare Bürstenwalzen
- Bürstenwalzen Holzflächen geeignet für die Reinigung von Holz-Terrassendielen und WPC-Belägen. Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen Stein geeignet für glatte Steinfliesen mit geschlossener Oberflächenstruktur.
Kraftvoller Motor zum Antrieb der Bürstenwalzen
- Einfaches Arbeiten mit geringem Kraftaufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|10
|Druckbereich
|Niederdruck
|Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|0,6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|600 - 800
|Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
|300
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Lieferumfang
- Bürstenwalzen für Holzflächen: 2 Stück
Ausstattung
- 2 Wasserdüsen
- Ventil zur Regulierung der Wassermenge
- Abstellkante
- Ergonomischer Stiel und Griff
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Holzoberflächen
- Grünbelag
- Moos
Zubehör
PCL 4 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.