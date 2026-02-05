PCL 6
Der Terrassenreiniger PCL 6 beseitigt Schmutz von Holz- und WPC-Dielen mit seinen rotierenden Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung extrem komfortabel, gründlich und schnell.
Mit dem elektrisch betriebenen PCL 6 werden Holzterrassen besonders komfortabel, gleichmäßig, schnell und gründlich von hartnäckigen Verschmutzungen befreit. Einfach das Gerät an den Gartenschlauch anschließen – schon kann mit der Reinigung begonnen werden. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet sowie gleichzeitig abtransportiert werden. Mit seinem Schwebeeffekt sorgt der PCL 6 dafür, dass die Holz- oder WPC-Terrasse ohne jegliche Anstrengung gründlich sauber wird. Dabei wird nur so viel Wasser wie nötig verbraucht. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen können neben Holz- und WPC-Belägen auch glatte und feinporige Steinfliesen und -platten gereinigt werden. Die Bürstenwalzen für Steinflächen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Merkmale und Vorteile
Hocheffizientes AntriebskonzeptEffizienter, stromsparender Motor zum Antrieb der 4 gegenläufig drehenden Bürstenwalzen. Ermöglicht eine besonders komfortable und mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung.
Vier hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzoberflächen im Lieferumfang enthalten)Holzflächen-Bürstenwalzen geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen. Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen für Steinflächen geeignet für glatte und feinporige Steinfliesen und -platten.
Quick Connect-BürstenverschlussSchneller und einfacher Wechsel zwischen Bürstenwalzen für Holzflächen und Bürstenwalzen für Steinflächen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Wasserausbringung auf die zu reinigende Oberfläche durch 2 Spritzdüsen am Bürstengehäuse
- Anfeuchten, Lösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Über ein Ventil regulierbare Wassermenge
- Wassersparende Reinigung. Wasser wird nach Bedarf der Reinigungsaufgabe eingesetzt.
Spritzschutz
- Die Umgebung bleibt sauber. Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet.
- Das Bürstengehäuse deckt die Bürsten annähernd komplett ab.
- Das Design des Bürstengehäuses ermöglicht eine randnahe Reinigung.
Stufenlose Winkelverstellung des Stiels
- Ergonomische Arbeitsposition, da sich die Griffhöhe des Stiels an die Größe des Anwenders anpassen lässt.
Aufbewahrungsposition
- Platzsparende Aufbewahrungsposition zum Schutz der Bürsten, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|10
|Druckbereich
|Niederdruck
|Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
|max. 180
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|0,3
|Bürstendrehzahl (U/min)
|600 - 800
|Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
|300
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Lieferumfang
- Bürstenwalzen für Holzflächen: 4 Stück
Ausstattung
- 2 Wasserdüsen
- Ventil zur Regulierung der Wassermenge
- Abstellkante
- Ergonomischer Stiel und Griff
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Holzoberflächen
- Grünbelag
- Moos
Zubehör
PCL 6 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.