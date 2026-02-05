PCL 6

Der Terrassenreiniger PCL 6 beseitigt Schmutz von Holz- und WPC-Dielen mit seinen rotierenden Bürstenwalzen sowie integrierter Wasserausbringung extrem komfortabel, gründlich und schnell.

Mit dem elektrisch betriebenen PCL 6 werden Holzterrassen besonders komfortabel, gleichmäßig, schnell und gründlich von hartnäckigen Verschmutzungen befreit. Einfach das Gerät an den Gartenschlauch anschließen – schon kann mit der Reinigung begonnen werden. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet sowie gleichzeitig abtransportiert werden. Mit seinem Schwebeeffekt sorgt der PCL 6 dafür, dass die Holz- oder WPC-Terrasse ohne jegliche Anstrengung gründlich sauber wird. Dabei wird nur so viel Wasser wie nötig verbraucht. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen können neben Holz- und WPC-Belägen auch glatte und feinporige Steinfliesen und -platten gereinigt werden. Die Bürstenwalzen für Steinflächen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Merkmale und Vorteile
Hocheffizientes Antriebskonzept
Effizienter, stromsparender Motor zum Antrieb der 4 gegenläufig drehenden Bürstenwalzen. Ermöglicht eine besonders komfortable und mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung.
Vier hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzoberflächen im Lieferumfang enthalten)
Holzflächen-Bürstenwalzen geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen. Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen für Steinflächen geeignet für glatte und feinporige Steinfliesen und -platten.
Quick Connect-Bürstenverschluss
Schneller und einfacher Wechsel zwischen Bürstenwalzen für Holzflächen und Bürstenwalzen für Steinflächen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Wasserausbringung auf die zu reinigende Oberfläche durch 2 Spritzdüsen am Bürstengehäuse
  • Anfeuchten, Lösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.
Über ein Ventil regulierbare Wassermenge
  • Wassersparende Reinigung. Wasser wird nach Bedarf der Reinigungsaufgabe eingesetzt.
Spritzschutz
  • Die Umgebung bleibt sauber. Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet.
  • Das Bürstengehäuse deckt die Bürsten annähernd komplett ab.
  • Das Design des Bürstengehäuses ermöglicht eine randnahe Reinigung.
Stufenlose Winkelverstellung des Stiels
  • Ergonomische Arbeitsposition, da sich die Griffhöhe des Stiels an die Größe des Anwenders anpassen lässt.
Aufbewahrungsposition
  • Platzsparende Aufbewahrungsposition zum Schutz der Bürsten, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
Spezifikationen

Technische Daten

Max. Druck (bar) 10
Druckbereich Niederdruck
Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h) max. 180
Nennleistungsaufnahme (kW) 0,3
Bürstendrehzahl (U/min) 600 - 800
Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm) 300
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 347 x 307 x 1314

Lieferumfang

  • Bürstenwalzen für Holzflächen: 4 Stück

Ausstattung

  • 2 Wasserdüsen
  • Ventil zur Regulierung der Wassermenge
  • Abstellkante
  • Ergonomischer Stiel und Griff
Anwendungsgebiete
  • Terrasse
  • Balkon
  • Holzoberflächen
  • Grünbelag
  • Moos
Zubehör
PCL 6 Ersatzteile

