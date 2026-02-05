Mit dem elektrisch betriebenen PCL 6 werden Holzterrassen besonders komfortabel, gleichmäßig, schnell und gründlich von hartnäckigen Verschmutzungen befreit. Einfach das Gerät an den Gartenschlauch anschließen – schon kann mit der Reinigung begonnen werden. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet sowie gleichzeitig abtransportiert werden. Mit seinem Schwebeeffekt sorgt der PCL 6 dafür, dass die Holz- oder WPC-Terrasse ohne jegliche Anstrengung gründlich sauber wird. Dabei wird nur so viel Wasser wie nötig verbraucht. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen können neben Holz- und WPC-Belägen auch glatte und feinporige Steinfliesen und -platten gereinigt werden. Die Bürstenwalzen für Steinflächen sind nicht im Lieferumfang enthalten.