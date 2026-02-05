Kein Stromanschluss? Kein Problem! Der leichte handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger KHB 6 Battery Limited Edition der Kärcher 18 V Battery-Plattform reinigt unabhängig vom Stromnetz praktisch alles rund ums Haus. Einfach den Schlauch anschließen und los geht’s. Mit der schonenden Flachstrahldüse werden Gartenmöbel, Spielzeug und vieles mehr schnell von lästigem Schmutz befreit. Die Blumenkübel sind mit Blütenstaub und Erde befleckt? Da muss die effiziente Rotordüse ran, mit der auch stärkere Verschmutzungen mühelos entfernt werden. Beide Düsen sind im Lieferumfang enthalten. Der Wechselakku kann in allen Akkugeräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform eingesetzt werden. Das LCD-Display des Akkus zeigt dank innovativer Real Time Technology die verbleibende Kapazität an, beim Arbeiten, Laden und Lagern. Das breite Zubehörangebot macht den KHB 6 Battery Limited Edition noch vielseitiger. So sind beispielsweise eine Schaumdüse, eine Waschbürste und ein Ansaugschlauch, um Wasser aus alternativen Quellen zu nutzen, zusätzlich erhältlich.