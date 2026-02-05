Mit Dampf gegen Schmutz: Der Kärcher SC 2 Upright EasyFix reinigt jeden versiegelten Hartboden – sogar Holz. Durch seine voreingestellte und leicht zu bedienende Dampfmengenregulierung in 2 Stufen werden bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 Prozent der Coronaviren¹⁾ und 99,99 Prozent aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Der Dampfreiniger lässt sich im Handumdrehen aufheizen und ist durch einen befüllbaren und entnehmbaren Frischwassertank, inklusive Entkalkungskartusche, sofort einsatzbereit. Der Betriebszustand des Geräts ist über die Farbcodes an den LEDs am Handgriff ersichtlich. Die Kombination macht’s: Für eine noch gründlichere Reinigung und einen schnellen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt werden mittels Klettverschluss die Kärcher Mikrofasertücher an der Bodendüse EasyFix befestigt.