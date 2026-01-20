SI 4 EasyFix Iron
Die Bügelstation SI 4 EasyFix Iron für komfortables Bügeln sowie unterbrechungsfreies Reinigen dank Dampfdruck-Bügeleisen und permanent wiederbefüllbarem Wassertank. Inkl. Aktiv-Bügeltisch.
Mit Kärcher wird das Dampfreinigen und Dampfbügeln noch effektiver. Die SI 4 EasyFix Iron Bügelstation reduziert die übliche Bügelzeit dank Dampfdruck-Bügeleisen und Bügeltisch um 50 Prozent. Der Aktiv-Bügeltisch verfügt über eine Aufblasfunktion und eine Aktiv-Dampfabsaugung. So kann der Dampf die Wäsche noch besser durchdringen – und selbst schwierige Textilien lassen sich faltenfrei bügeln. Die Dampfreinigerfunktion bietet höchsten Komfort, reinigt ganz ohne Chemie und ist praktisch überall einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999% der Viren¹⁾ und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen werden dank Spezialzubehör strahlend sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen sind im Handumdrehen beseitigt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen.
Merkmale und Vorteile
Aktiv-DampfabsaugungDank der Aktiv-Dampfabsaugung durchdringt der Dampf die Bügelwäsche besser. Die Absaugfunktion sorgt für schranktrockene Wäsche und fixiert das Wäschestück außerdem auf dem Bügeltisch.
Das Multifunktions-Paket: Dampfreiniger mit Bügeltisch kombiniertDurch Einhängen des Dampfreinigers in den Bügeltisch verschmelzen beide Geräte zu einer starken Einheit. Das Dampfdruck-Bügeleisen mit hohem Druck erleichtert das Bügeln enorm und spart bis zu 50 Prozent Arbeitszeit. Das Multitalent eignet sich nicht nur zum Bügeln, sondern auch für sämtliche Reinigungsaufgaben im Haushalt.
AufblasfunktionAuf dem Luftkissen können selbst empfindliche Stoffe ganz einfach und komfortabel faltenfrei gebügelt werden. Ermöglicht abdruckfreies Bügeln und schont empfindliche Stoffe. Einfaches und komfortables Bügeln schwieriger Bügelteile (z. B. Blusen).
Innovative Lüftungstechnologie
- Kein lästiges Tropfen.
- Keine Wasserflecken.
- Keine störende Abluft für den Anwender.
Anwenderfreundliche klassische Form
- Bewährte Passformspitze für Hemden und Blusen.
- Universelle Anwendung.
- Für Links- und Rechtshänder geeignet.
Integrierte Steckdose am Bügeltisch
- Dampfreiniger kann direkt am Bügeltisch eingesteckt werden.
Stabiles Untergestell mit Transportsicherung
- Die 7-stufige Höhenverstellung ermöglicht eine flexible Einstellung der Arbeitshöhe von 72 bis 99 cm.
- Rutschhemmende Füße.
- Hohe Standsicherheit.
Nonstop-Dampf und abnehmbarer Wassertank
- Nonstop-Dampf für unterbrechungsfreies Arbeiten. Tank lässt sich leicht abnehmen und am Wasserhahn befüllen.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs
- Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie.
- Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.
- Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
Komfortables Kabelhalterungssystem
- Geeignet für Links- und Rechtshänder.
- Individuell einstellbar.
- Praktische Befestigung des Dampfbügelschlauchs.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|100
|Heizleistung (W)
|2000
|Max. Dampfdruck (bar)
|3,5
|Aufheizzeit (min)
|4
|Kesselinhalt (l)
|0,5
|Tankinhalt (l)
|0,8
|Kabellänge (m)
|4
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Kabellänge Bügeltisch (m)
|2,1
|Farbe
|Weiß
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22,8
|Abmessung Bügelfläche (L x B) (mm)
|1200 x 380
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1450 x 462 x 960
Lieferumfang
- Universal Bodentuch EasyFix: 1 Stück
- Überzug für Handdüse: 1 Stück
- Entkalkerpulver: 3 Stück
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Bodendüse: EasyFix
- Handdüse
- Punktstrahldüse
- Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Tank: Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar
- Aktiv Bügeltisch mit Absaugung und Aufblasfunktion
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.3 m
- Bügeleisenanschluss
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Bügeln
- Auffrischen von Kleidung und Textilien
