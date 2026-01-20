Mit Kärcher wird das Dampfreinigen und Dampfbügeln noch effektiver. Die SI 4 EasyFix Iron Bügelstation reduziert die übliche Bügelzeit dank Dampfdruck-Bügeleisen und Bügeltisch um 50 Prozent. Der Aktiv-Bügeltisch verfügt über eine Aufblasfunktion und eine Aktiv-Dampfabsaugung. So kann der Dampf die Wäsche noch besser durchdringen – und selbst schwierige Textilien lassen sich faltenfrei bügeln. Die Dampfreinigerfunktion bietet höchsten Komfort, reinigt ganz ohne Chemie und ist praktisch überall einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999% der Viren¹⁾ und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen werden dank Spezialzubehör strahlend sauber. Selbst hartnäckige Verschmutzungen sind im Handumdrehen beseitigt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk garantiert höchste Ergonomie und sorgt dank der Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen.