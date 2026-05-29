Bei der Arbeit mit Hochdruckreinigern erreichen Sie mit heißem Wasser im Vergleich zum Einsatz kalten Wassers bis zu 35 Prozent schnellere und bessere Reinigungsergebnisse. Unser Heißwassererzeuger HG 64 ist eine wirtschaftliche Lösung, Ihr Kaltwassergerät entsprechend aufzurüsten – unabhängig davon, wie alt dieses ist, über welche Leistung es verfügt und sogar von welchem Hersteller es stammt. Heißwasser löst insbesondere fettige, ölige und verkrustete Verschmutzungen um ein Vielfaches besser als kaltes Wasser und spart dazu noch Reinigungsmittel. Auch Keime werden deutlich reduziert und zur Schonung empfindlicher Oberflächen ist eine Verringerung des Arbeitsdrucks bei gleicher Reinigungswirkung möglich. Der mit einem Rohrrahmen effektiv vor Beschädigungen geschützte Heißwassererzeuger ist konsequent für den Dauerbetrieb ausgelegt, verfügt über einen Sicherheitsblock mit Druckschalter und Sicherung gegen Wassermangel sowie einen effizienten, emissionsarmen und langlebigen Brenner mit 64 kW Leistung. Ein integriertes Softdämpfungssystem schützt darüber hinaus wirkungsvoll die Heizschlange vor Vibrationen und erhöht so ihre Lebensdauer.