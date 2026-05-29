HG 64
Mit unserem Heißwassererzeuger HG 64 (64 kW Heizleistung) machen Sie auf wirtschaftliche Art aus jedem Kaltwasser-Hochdruckreiniger ein Heißwassergerät mit höherer Reinigungsleistung.
Bei der Arbeit mit Hochdruckreinigern erreichen Sie mit heißem Wasser im Vergleich zum Einsatz kalten Wassers bis zu 35 Prozent schnellere und bessere Reinigungsergebnisse. Unser Heißwassererzeuger HG 64 ist eine wirtschaftliche Lösung, Ihr Kaltwassergerät entsprechend aufzurüsten – unabhängig davon, wie alt dieses ist, über welche Leistung es verfügt und sogar von welchem Hersteller es stammt. Heißwasser löst insbesondere fettige, ölige und verkrustete Verschmutzungen um ein Vielfaches besser als kaltes Wasser und spart dazu noch Reinigungsmittel. Auch Keime werden deutlich reduziert und zur Schonung empfindlicher Oberflächen ist eine Verringerung des Arbeitsdrucks bei gleicher Reinigungswirkung möglich. Der mit einem Rohrrahmen effektiv vor Beschädigungen geschützte Heißwassererzeuger ist konsequent für den Dauerbetrieb ausgelegt, verfügt über einen Sicherheitsblock mit Druckschalter und Sicherung gegen Wassermangel sowie einen effizienten, emissionsarmen und langlebigen Brenner mit 64 kW Leistung. Ein integriertes Softdämpfungssystem schützt darüber hinaus wirkungsvoll die Heizschlange vor Vibrationen und erhöht so ihre Lebensdauer.
Merkmale und Vorteile
Langlebig und robustBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. Bewährte Kärcher Sicherheitstechnik gewährleistet optimalen Schutz des Geräts und des Anwenders. Der stabile Rohrrahmen schützt das Gerät im harten Dauereinsatz.
Erhöhte Reinigungsleistung dank HeißwasserKürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung. Effektivere Entfernung von Ölen, Fetten und Schmierstoffen. Stark keimreduzierende Wirkung und Schonung empfindlicher Oberflächen.
Besonders wartungsfreundlichLeichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten. Integrierter Brennstofffilter und zur Reinigung abnehmbarer Brennstofftank.
Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Erstklassige Mobilität dank großer Räder und einer Lenkrolle mit Feststellbremse.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Heizleistung (kW)
|64
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|124,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|136,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videos
Zubehör
Reinigungsmittel
HG 64 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
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- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.