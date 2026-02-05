Industrieentstauber
Kontinuierliche Absaugung schwebender Partikel Die kontinuierliche Entstaubung direkt am Ort der Entstehung im Prozess sowie aus der Umgebung ist ein wichtiger Beitrag zu Prozess- und Arbeitssicherheit. Unsere Industrieentstauber für den Einsatz in der Produktion sind geeignet für jede Art von Staub und feinen Spänen, die beim Bearbeitungsprozess entstehen.
Entstauber sind Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Stäube aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieenstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom. Das Entstauberportfolio beinhaltet Geräte für Einsätze innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22.