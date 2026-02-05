IVS 100/75 M Z22
Der Superklasse-Industriesauger IVS 100/75 M Z22 verfügt über den mit 7,5 kW stärksten Seitenkanalverdichter in unserer Range. Ex-geschütztes Gerät für Zone 22 mit Staubklasse-M-Zertifikat.
Das Topmodell unserer Superklasse-Ex-Industriesauger: Der IVS 100/75 M Z22 beeindruckt mit einem breiten Anwendungsspektrum, höchstem Sicherheitsniveau und überzeugenden Leistungsdaten. Der mobil und stationär einsetzbare Sauger ist mit einem 7,5 kW starken Seitenkanalverdichter mit IE3-Wirkungsgrad und Sanftanlauf zur Vermeidung unerwünschter Leistungsspitzen beim Gerätestart ausgestattet. Er eignet sich zum Saugen größter Mengen feiner, gesundheits- und explosionsgefährdender Stäube, ist zum Einsatz in Zone 22 zugelassen und für Staubklasse M zertifiziert. Dafür steht unter anderem ein großer und – dank 16-faltiger Ausführung – platzsparend untergebrachter, M-geprüfter Sternfilter. Die horizontale Filterabrüttlung mit Getriebe gewährleistet jederzeit eine optimale Saugleistung, während der 100 Liter große Edelstahlbehälter mit Absetzmechanismus lange Arbeitsintervalle und eine einfache Entsorgung ermöglicht. Zubehöre können auf vielfältige Art, verlust- und transportsicher verstaut werden.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für Zone 22IVS-Ex-Sauger garantieren höchste Sicherheit durch den neuesten Stand der Technik. Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.
Stromnetzschonender SanftanlaufDank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden. Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten. Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)
Benutzerfreundliche AbsetzmechanikEinfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff. Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort. Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.
Horizontale Bedienung der Filterabreinigung
- Der Griff zur manuellen Filterabreinigung ist in angenehmer Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.
Anwenderfreundliches Gerätehandling
- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.
Optionale Fernbedienung
- Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 100 Meter Entfernung.
- Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermeidung unnötiger Laufwege.
- Optimale Platzausnutzung: Der Sauger kann in ungenutzten oder Sicherheitsbereichen untergebracht werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|7,5
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|180
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|180,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein