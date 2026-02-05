Das Topmodell unserer Superklasse-Ex-Industriesauger: Der IVS 100/75 M Z22 beeindruckt mit einem breiten Anwendungsspektrum, höchstem Sicherheitsniveau und überzeugenden Leistungsdaten. Der mobil und stationär einsetzbare Sauger ist mit einem 7,5 kW starken Seitenkanalverdichter mit IE3-Wirkungsgrad und Sanftanlauf zur Vermeidung unerwünschter Leistungsspitzen beim Gerätestart ausgestattet. Er eignet sich zum Saugen größter Mengen feiner, gesundheits- und explosionsgefährdender Stäube, ist zum Einsatz in Zone 22 zugelassen und für Staubklasse M zertifiziert. Dafür steht unter anderem ein großer und – dank 16-faltiger Ausführung – platzsparend untergebrachter, M-geprüfter Sternfilter. Die horizontale Filterabrüttlung mit Getriebe gewährleistet jederzeit eine optimale Saugleistung, während der 100 Liter große Edelstahlbehälter mit Absetzmechanismus lange Arbeitsintervalle und eine einfache Entsorgung ermöglicht. Zubehöre können auf vielfältige Art, verlust- und transportsicher verstaut werden.