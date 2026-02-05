IVS 100/55 M
Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zur sicheren Beseitigung sehr großer Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube. Mit Staubklasse-M-Zertifikat und 5,5-kW-Seitenkanalverdichter.
Sowohl für den mobilen als auch den stationären Dauereinsatz geeignet ist unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 M zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Zertifiziert für Staubklasse M und wirtschaftlich im Betrieb (IE2) überzeugt der Sauger auch mit seinem starken Drehstrommotor und dem leistungsfähigen 5,5-kW-Seitenkanalverdichter. Dank des integrierten Sanftanlaufs ist sogar der Betrieb an jeder herkömmlichen, 16-Ampere-Industriesteckdose problemlos möglich. Für maximale Mobilität sorgen dabei auch die vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten zur Unterbringung von Zubehören. Der große, 16-faltige Sternfilter ist platzsparend untergebracht und wird mittels horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig gereinigt. Ein Getriebe gewährleistet dabei stets ein optimales Reinigungsergebnis – unabhängig vom Kraftaufwand und damit sehr komfortabel für den Anwender. Ebenso erleichtert der Absetzmechanismus des 100-Liter-Edelstahlbehälters dem Anwender dessen Entleerung. Auch die optionale Fernbedienung zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts aus bis zu 30 Meter Entfernung zeigt die Bedienerfreundlichkeit des IVS 100/55 M.
Merkmale und Vorteile
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVS-FilterabreinigungBei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
- Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|5,5
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|77
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|148
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|148,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein