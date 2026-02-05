Der IVS 100/75 M ist das Topmodell aus der Industriesauger-Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung. Ausgestattet mit extrem leistungsstarken Komponenten, wie dem 7,5-kW-Seitenkanalverdichter, saugt er auch größte Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube sicher ab. Der größte Drehstrommotor dieser Klasse arbeitet sehr effizient (IE3) und verfügt über eine Sanftanlauffunktion, die Leistungsspitzen beim Start wirkungsvoll unterbindet. Darüber hinaus ist das Gerät für mobile und stationäre Dauereinsätze entwickelt und mit einem korrosionsfreien Edelstahlbehälter mit 100 Liter Volumen und Absetzmechanismus sowie einem großen, 16-faltigen Sternfilter ausgerüstet. Die Reinigung des Filtersystems erfolgt mittels manueller, horizontaler Filterabrüttlung. Ein spezielles Getriebe zur gezielten Kraftübertragung sorgt dabei jederzeit und unabhängig von der eingesetzten Kraft des Anwenders für vergleichbare Reinigungsergebnisse. Zubehöre können transportsicher am Gerät untergebracht werden, während die optionale Fernbedienung die Ausstattungsvielfalt des IVS 100/75 M sehr sinnvoll ergänzt.