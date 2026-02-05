IVS 100/75 M

Unser stärkster Industriesauger aus der Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung: der IVS 100/75 M mit 7,5-kW-Seitenkanalverdichter für größte Mengen gesundheitsgefährdender Stäube.

Der IVS 100/75 M ist das Topmodell aus der Industriesauger-Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung. Ausgestattet mit extrem leistungsstarken Komponenten, wie dem 7,5-kW-Seitenkanalverdichter, saugt er auch größte Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube sicher ab. Der größte Drehstrommotor dieser Klasse arbeitet sehr effizient (IE3) und verfügt über eine Sanftanlauffunktion, die Leistungsspitzen beim Start wirkungsvoll unterbindet. Darüber hinaus ist das Gerät für mobile und stationäre Dauereinsätze entwickelt und mit einem korrosionsfreien Edelstahlbehälter mit 100 Liter Volumen und Absetzmechanismus sowie einem großen, 16-faltigen Sternfilter ausgerüstet. Die Reinigung des Filtersystems erfolgt mittels manueller, horizontaler Filterabrüttlung. Ein spezielles Getriebe zur gezielten Kraftübertragung sorgt dabei jederzeit und unabhängig von der eingesetzten Kraft des Anwenders für vergleichbare Reinigungsergebnisse. Zubehöre können transportsicher am Gerät untergebracht werden, während die optionale Fernbedienung die Ausstattungsvielfalt des IVS 100/75 M sehr sinnvoll ergänzt.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVS 100/75 M: Staubklasse M
Staubklasse M
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Industriesauger IVS 100/75 M: Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Mit 7,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Industriesauger IVS 100/75 M: Manuelle IVS-Filterabreinigung
Manuelle IVS-Filterabreinigung
Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
  • Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuum (mbar/kPa) 290 / 29
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 7,5
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 70 DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2,2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 165
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 165,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
