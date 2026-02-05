IVS 100/75 M
Unser stärkster Industriesauger aus der Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung: der IVS 100/75 M mit 7,5-kW-Seitenkanalverdichter für größte Mengen gesundheitsgefährdender Stäube.
Der IVS 100/75 M ist das Topmodell aus der Industriesauger-Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung. Ausgestattet mit extrem leistungsstarken Komponenten, wie dem 7,5-kW-Seitenkanalverdichter, saugt er auch größte Mengen gesundheitsgefährdender feiner Stäube sicher ab. Der größte Drehstrommotor dieser Klasse arbeitet sehr effizient (IE3) und verfügt über eine Sanftanlauffunktion, die Leistungsspitzen beim Start wirkungsvoll unterbindet. Darüber hinaus ist das Gerät für mobile und stationäre Dauereinsätze entwickelt und mit einem korrosionsfreien Edelstahlbehälter mit 100 Liter Volumen und Absetzmechanismus sowie einem großen, 16-faltigen Sternfilter ausgerüstet. Die Reinigung des Filtersystems erfolgt mittels manueller, horizontaler Filterabrüttlung. Ein spezielles Getriebe zur gezielten Kraftübertragung sorgt dabei jederzeit und unabhängig von der eingesetzten Kraft des Anwenders für vergleichbare Reinigungsergebnisse. Zubehöre können transportsicher am Gerät untergebracht werden, während die optionale Fernbedienung die Ausstattungsvielfalt des IVS 100/75 M sehr sinnvoll ergänzt.
Merkmale und Vorteile
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 7,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVS-FilterabreinigungBei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter
- Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
- Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|7,5
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|165
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|165,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein