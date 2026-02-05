Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.