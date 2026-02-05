KM 70/20 C 2SB
Optimale Reinigungsergebnisse innen wie außen: Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB sorgt mit 2 Seitenbesen für eine große Flächenleistung und nahezu staubfreies Kehren.
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Merkmale und Vorteile
Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbarStufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden.
StaubfilterDer Staubfilter reinigt die Abluft effektiv und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.
Home-Base-SystemKomfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden.
Großer Schmutzbehälter
- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
Einstellbarer Schubbügel
- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Manuell
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|3920
|Arbeitsbreite (mm)
|480
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|700
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|980
|Behältervolumen brutto/netto (l)
|45 / 20
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|22
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|22
|Verpackungsgewicht (kg)
|27,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|989 / 800 / 416
Lieferumfang
- Feinstaubfilter
Ausstattung
- Kehrantrieb manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
- Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
- Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft
Zubehör
KM 70/20 C 2SB Ersatzteile
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.