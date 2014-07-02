Die Industriekehrmaschine KM 150/500 R D steht für verbrauchsarmen Dieselbetrieb und besticht durch hervorragende Antriebsleistung. Die robuste Maschine eignet sich für extreme Einsätze z. B. in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie in allen anderen schmutzintensiven Branchen. Dank Kehrschaufelprinzip werden feines Kehrgut und grober Schmutz zuverlässig aufgenommen. Die Kehrwalze passt sich Bodenunebenheiten automatisch an und das innovative Kehrsystem reduziert den Verschleiß auf ein Minimum. Die Hauptkehrwalze lässt sich im Handumdrehen werkzeuglos wechseln. Bei Transportfahrt schließt der Kehrgutbehälter automatisch. Zwei liegend eingebaute Flachfaltenfilter sorgen auch unter starken Staubbedingungen für saubere Luftverhältnisse. Die Filterabreinigung erfolgt per Knopfdruck über einen höchst effektiven Dual-Abstreifer. Der Filter ist bestens zugänglich und lässt sich einfachund werkzeuglos wechseln. Und auch der Motor ist gut erreichbar. Die Grundfunktionen sind dank EASY-Operation-Konzept bequem per Drehknopf bedienbar. Ein Zyklonfilter reinigt die Luft schon bevor sie in den Filter des Motors gelangt und erhöht die Standzeit erheblich.