Die langlebige Industriekehrmaschine KM 150/500 R Classic ist ausgelegt für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben sowie anderen schmutzintensiven Branchen. Die zuverlässige Aufsitzkehrmaschine lässt sich einfach und bequem per Hebel bedienen. Die Entleerung des Kehrgutbehälters erfolgt durch hydraulische Hochentleerung. Das enorme Fassungsvermögen des Kehrgutbehälters beträgt 500 Liter und ermöglicht lange Arbeitsintervalle. Durch das robuste Stahlchassis mit mehrfachem Korrosionsschutz ist die Maschine bestens für Arbeitseinsätze unter härtesten Bedingungen gewappnet. Der hydraulische Hinterrad-Antrieb sorgt für gute Wendigkeit und einfaches Manövrieren auch unter beengten Platzverhältnissen. Ein weiteres Merkmal ist das Flexible Footprint System, das optimale Kehrergebnisse auf unterschiedlichen Untergründen garantiert – und das bei reduziertem Bürstenverschleiß. Im Reparatur- oder Wartungsfall, sind die Technik-Komponenten leicht zugänglich. Die standardmäßige Vollgummibereifung verhindert Zwangspausen durch platte Reifen und ermöglicht Kehrfahrten auf allen Untergründen.