KM 170/600 R D Classic
Dieselbetriebene, vollhydraulische Industriekehrmaschine KM 170/600 R D Classic mit Vierrad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in schmutzintensiven Branchen, wie z.B. in Gießereien.
Sparsamer Dieselantrieb, herausragende Flächenleistung, sehr robuste Bauweise: Unsere Industriekehrmaschine KM 170/600 R D Classic ist für härteste Reinigungseinsätze in schmutzintensiven Bereichen, wie Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben, entwickelt. Grober Schmutz landet, genauso wie feines Kehrgut, dank des bewährten Kehrschaufelprinzips zuverlässig im Kehrbehälter. Während der Reinigung passt sich die Kehrwalze automatisch an mögliche Unebenheiten des Untergrunds an und gewährleistet so unter allen Umständen einwandfreie Kehrergebnisse. Ein leistungsstarkes Taschenfiltersystem und die automatische Filterabreinigung garantieren im Zusammenspiel eine konstante Reinigungsleistung. Optional sind auf Wunsch auch ein anwenderfreundliches Flachfaltenfiltersystem oder ein bewährtes Rundfiltersystem erhältlich. Dazu ist die Maschine sehr anwenderfreundlich konzipiert: Die Bedienung erfolgt intuitiv mittels Hebeln, Wartungsarbeiten, wie der Kehrwalzenwechsel, erledigen sich im Handumdrehen und werkzeuglos, und die komfortable Hochentleerung des Kehrgutbehälters erleichtert das Arbeiten.
Merkmale und Vorteile
Leistungsfähiges Taschenfiltersystem
- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfaltenfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.
- Höchst effektive Abreinigung für eine lange Standzeit.
Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit
- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.
- Gute Zugänglichkeit aller relevanter Komponenten.
Automatische Filterabreinigung
- Regelmäßige Abreinigung verlängert die Standzeit des Filters.
- Verringert die Staubentwicklung auch unter extremen Bedingungen.
- Zuverlässige Funktion bei allen erhältlichen Filtersystemen.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
- Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Überzeugende Ausstattung (z.B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung).
- Optional erhältlich: Arbeitsbeleuchtung, Wassersprühsystem oder 2. Seitenbesen.
Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten
- Ermöglicht Arbeitseinsätze auch unter extremen äußeren Bedingungen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.
- Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld.
Kehrschaufelprinzip
- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.
- Geringe Staubentwicklung.
Vierrad-Fahrwerk
- Verbessert die Traktion auf schmierigen Oberflächen und in unwegsamem Gelände.
- Erhöht den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Diesel
|Fahrantrieb
|4-Takt-Motor
|Motorenhersteller
|Kubota
|Antrieb – Leistung (kW)
|18,5
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|23800
|Arbeitsbreite (mm)
|1350
|Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
|1700
|Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
|2000
|Kehrgutbehälter (l)
|600
|Steigfähigkeit (%)
|18
|Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
|14
|Filterfläche (m²)
|13
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|1698
|Gewicht, betriebsbereit (kg)
|1695
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1698
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Lieferumfang
- Taschenfilter
- Räder, luftbereift
Ausstattung
- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrantrieb vorwärts
- Fahrantrieb rückwärts
- Absaugung
- Hydr. Hochentleerung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, automatisch ausschwingend
Anwendungsgebiete
- Für Einsätze in Gießerei-, Eisen- und Stahlbetrieben sowie Schwerindustriehallen
- Ideal in Bau- und Grundstoffbetrieben sowie auf Baustellen
- Für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie und in Produktionshallen
- Geeignet für Anwendungen in Außenlagern und auf Verladeplätzen