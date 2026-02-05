Sparsamer Dieselantrieb, herausragende Flächenleistung, sehr robuste Bauweise: Unsere Industriekehrmaschine KM 170/600 R D Classic ist für härteste Reinigungseinsätze in schmutzintensiven Bereichen, wie Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben, entwickelt. Grober Schmutz landet, genauso wie feines Kehrgut, dank des bewährten Kehrschaufelprinzips zuverlässig im Kehrbehälter. Während der Reinigung passt sich die Kehrwalze automatisch an mögliche Unebenheiten des Untergrunds an und gewährleistet so unter allen Umständen einwandfreie Kehrergebnisse. Ein leistungsstarkes Taschenfiltersystem und die automatische Filterabreinigung garantieren im Zusammenspiel eine konstante Reinigungsleistung. Optional sind auf Wunsch auch ein anwenderfreundliches Flachfaltenfiltersystem oder ein bewährtes Rundfiltersystem erhältlich. Dazu ist die Maschine sehr anwenderfreundlich konzipiert: Die Bedienung erfolgt intuitiv mittels Hebeln, Wartungsarbeiten, wie der Kehrwalzenwechsel, erledigen sich im Handumdrehen und werkzeuglos, und die komfortable Hochentleerung des Kehrgutbehälters erleichtert das Arbeiten.