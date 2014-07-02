Ap-Klasse

Die starken Allround-Sauger der Ap-Klasse beseitigen flüssigen und feuchten Schmutz sowie mittelfeine Stäube. Dank semi-automatischer Filterabreinigung bleibt der Filter frei und die Saugleistung hoch. Für lange und effiziente Arbeitseinsätze. Auch erhältlich als Akkusauger für maximale kabellose Flexibiltät.

NT_22_1_haustec_landingspage_header_desktop_3000x1086px
0 Produkte

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Kärcher Professional Sauger AP-Klasse erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.

Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.

Händlersuche
Kontakt zu Kärcher
Zum Kärcher Newsletter anmelden