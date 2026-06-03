Der große 50-Liter-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch macht den NT 50/1 Tact Te H ACD zur idealen Lösung für die sichere Beseitigung gesundheitsgefährdender und krebserregender Stäube – besonders im industriellen Umfeld. Das Gerät ist für alle Stäube der Staubklasse H – inklusive Asbeststaub – geprüft und zugelassen und schützt so Anwender und Umfeld zuverlässig. Zudem ist es gemäß IEC 60335-2-69:2021 nach der ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) für das Aufsaugen brennbarer Stäube zertifiziert. Mit dem abreinigbaren Flachfaltenfilter Safety/HEPA lassen sich gefährliche Stäube sicher mit Sicherheitsfiltersack oder PE-Entsorgungssack aufnehmen; große Mengen weniger gefährlicher Stäube können direkt in den Behälter gesaugt werden. Dabei sorgt die sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact für konstant hohe Saugleistung durch stets saubere Filter. Eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie das vollständige Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör runden das Profigerät ab.