Dank sensorgesteuerter Filterabreinigung Tact entfernt der NT 50/1 Tact Te M ACD extrem hohe Mengen Feinstaub bei garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Durch die Zertifizierung nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 ist das Gerät für das Aufsaugen brennbarer Stäube zugelassen. Die Saugleistung wird kontinuierlich sensorgesteuert überwacht und die Filterabreinigung bedarfsgerecht geregelt. Der robuste 50-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen, verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch bewältigt auch große Mengen Feinstaub der Staubklasse M, Grobschmutz und Flüssigkeiten. Der Ablassschlauch ermöglicht die einfache Entsorgung großer Flüssigkeitsmengen. Für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen bietet es eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein komplettes Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör. Bereits abgelagerter Staub wird zuverlässig mit dem Zubehörset (4-m-Saugschlauch, Edelstahlsaugrohre, breite Bodendüse) aufgenommen. Sämtliches Zubehör kann dank durchdachter Aufbewahrungslösungen sicher am Gerät verstaut werden.