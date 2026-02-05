Der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 ist zertifiziert gemäß der EU-weit verbindlichen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU durch das unabhängige und renommierte Prüfinstitut IBExU zur Beseitigung brennbarer und sonstiger Stäube der Staubklasse H in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22. Der leistungsstarke, bürstenlose EC-Motor gewährleistet 5.000 Stunden Lebensdauer. Der explosionsgeschützte Nass-/Trockensauger verfügt über eine komplett durchgeerdete Bauweise, und das zugehörige, elektrisch leitende Zubehör verhindert elektrostatische Entladungen. Dank des 75-Liter-Behälters aus rostfreiem Edelstahl und des robusten Fahrwerks mit verstellbarem Schubbügel können große Mengen an Staub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten komfortabel aus der Gefahrenzone beseitigt werden. Ein Sicherheitsfilterset sorgt für die sichere Entsorgung des Saugguts. Im Lieferumfang des NT 75/1 Me Ec H Z22 enthalten: Flachfaltenfilter Safety der Staubklasse H, der durch seine spezielle PTFE-Beschichtung besonders unempfindlich und langlebig ist und dazu einen Staubrückhaltegrad von 99,995 % garantiert.