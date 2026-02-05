NT 75/1 Me Ec M Z22
Der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M Z22 der Staubklasse M ist zertifiziert gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU) zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22.
Zertifiziert gemäß der EU-weit verbindlichen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU durch das unabhängige, renommierte Prüfinstitut IBExU, eignet sich der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M Z22 zur Beseitigung brennbarer und sonstiger Stäube der Staubklasse M in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22. Der bürstenlose EC-Motor gewährleistet 5.000 Stunden Lebensdauer. Die komplett durchgeerdete Bauweise und das zugehörige, leitende Zubehör verhindern elektrostatische Entladungen effektiv. Dank des 75-Liter-Behälters aus rostfreiem Edelstahl und des robusten Fahrwerks mit verstellbarem Schubbügel können große Mengen an Staub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten komfortabel aus der Gefahrenzone entfernt und anschließend sicher entsorgt werden. Der NT 75/1 Me Ec M Z22 verfügt über den Flachfaltenfilter Wet & Dry der Staubklasse M, der einen Staubrückhaltegrad von 99,9 Prozent garantiert und sich auch zum Saugen von Flüssigkeiten eignet. Bei Bedarf ist der Nass-/Trockensauger auch für Einsätze ohne Filtertüte oder Entsorgungssack geeignet und zugelassen – dazu passt der optional erhältliche Kerzenfilter „Wood“, der speziell für das Saugen von faserigen Stäuben ohne Filtertüte entwickelt wurde.
Merkmale und Vorteile
Zertifiziert für Zone 22 gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (Prüfinstitut IBExU)Höchste Anwendersicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22. Geeignet zur Entfernung von Stäuben der Staubklasse M.
Bürstenloser EC-MotorHohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer (5.000 Stunden).
AntistatiksystemDurchgängiges Antistatiksystem mit elektrisch leitendem Zubehör.
Flachfaltenfilter Wet & Dry
- Der PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M hält zuverlässig 99,9 Prozent aller Partikel zurück.
- Filter aus feuchtigkeitsresistentem PES-Material.
- Zugelassen zum Saugen von Stäuben der Staubklasse M.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Behälterinhalt (l)
|75
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1000
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|76
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|31,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Edelstahlbehälter
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- Schubbügel
Ausstattung
- Antistatiksystem
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Staubklasse: M
- Behältermaterial: Edelstahl
Videos
Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22
- Zertifiziert für die Staubklassen M und L
Zubehör
NT 75/1 Me Ec M Z22 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.