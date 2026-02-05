Zertifiziert gemäß der EU-weit verbindlichen ATEX-Richtlinie 2014/34/EU durch das unabhängige, renommierte Prüfinstitut IBExU, eignet sich der Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec M Z22 zur Beseitigung brennbarer und sonstiger Stäube der Staubklasse M in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22. Der bürstenlose EC-Motor gewährleistet 5.000 Stunden Lebensdauer. Die komplett durchgeerdete Bauweise und das zugehörige, leitende Zubehör verhindern elektrostatische Entladungen effektiv. Dank des 75-Liter-Behälters aus rostfreiem Edelstahl und des robusten Fahrwerks mit verstellbarem Schubbügel können große Mengen an Staub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten komfortabel aus der Gefahrenzone entfernt und anschließend sicher entsorgt werden. Der NT 75/1 Me Ec M Z22 verfügt über den Flachfaltenfilter Wet & Dry der Staubklasse M, der einen Staubrückhaltegrad von 99,9 Prozent garantiert und sich auch zum Saugen von Flüssigkeiten eignet. Bei Bedarf ist der Nass-/Trockensauger auch für Einsätze ohne Filtertüte oder Entsorgungssack geeignet und zugelassen – dazu passt der optional erhältliche Kerzenfilter „Wood“, der speziell für das Saugen von faserigen Stäuben ohne Filtertüte entwickelt wurde.