Dank unseres Bäckersaugers NT 40/1 Tact Bs können Bäcker und Konditoren aufatmen. Ob Fußböden, Maschinen oder sonstige Geräte – und mit optional erhältlichem Zubehör sogar der Backofen: Der Sauger meistert mühelos alle Herausforderungen, die ihn in der Backstube erwarten. Durch seine stabilen Verschlusslaschen aus Metall ist er als explosionsfestes Gerät zertifiziert und damit auch zum Saugen potenziell gefährlicher Mehlstäube geeignet. Die automatische Filterabreinigung Tact sorgt dabei nicht nur für eine konstant hohe Saugleistung, sondern ermöglicht auch das Saugen von großen Mengen feiner Stäube. Dazu ist der Sauger mit dem mittig angeordneten Drehschalter kinderleicht zu bedienen, hält durch den robusten Behälter auch härtere Einsätze schadlos aus und ist dank des serienmäßigen, ergonomischen Schubbügels besonders einfach zu transportieren.