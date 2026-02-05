NT 50/1 K

Dank Schmutzwasserpumpe und Geka-Kupplung eignet sich der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K optimal zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen im Baugewerbe oder in der Industrie.

Ob auf Baustellen oder in Industriebetrieben: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K von Kärcher ist speziell zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen ausgelegt. Dank seiner leistungsstarken Entsorgungspumpe meistert er pro Minute über 300 Liter Schmutzwasser, inklusive des darin befindlichen Grobschmutzes bis zu Korngrößen von 20 Millimetern. Die serienmäßige Geka-Kupplung gewährleistet dabei seine Kompatibilität mit diesem weitverbreiteten Kupplungssystem für Wasserschläuche. Turbine und Entsorgungspumpe werden durch effektive Grobschmutzfilter vor angesaugten Kleinteilen, Steinen, Laub oder Resten von Baumaterial, vor Beschädigungen bzw. Verstopfung geschützt. Metall-Lenkrollen am robusten 50-Liter-Behälter und ein stufenlos einstellbarer Schubbügel sorgen für hohe Mobilität und einen mühelosen Transport des Saugers NT 50/1 K vom Fahrzeug zum Einsatzort und wieder zurück.

Merkmale und Vorteile
Nass-/Trockensauger NT 50/1 K: Integrierte Schmutzwasserpumpe
Integrierte Schmutzwasserpumpe
Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.
Nass-/Trockensauger NT 50/1 K: Integrierter Grobschmutz-Filterkorb zum Schutz der Pumpe
Integrierter Grobschmutz-Filterkorb zum Schutz der Pumpe
Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.
Nass-/Trockensauger NT 50/1 K: Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung
Die Muffe ist zwischen Schlauch und Krümmer angebracht. Emöglicht die Synchronisierung der Wasserfördermenge von Sauger und Pumpe.
Ablassschlauch
  • Die Schmutzwasserpumpe entsorgt den Großteil aufgesaugter Flüssigkeiten.
  • Zur komfortablen Entsorgung verbliebener Restmengen an Flüssigkeiten.
Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine
  • Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.
Hochwertiges Zubehör
  • Ölbeständiger Saugschlauch.
  • Adv-Bodendüse.
  • Stufenlos einstellbarer Schubbügel.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s) 74
Vakuum (mbar) 273
Behälterinhalt (l) 50
Aufnahmeleistung (W) 1200
Leistung Entsorgungspumpe (W) 1100
Standardnennweite ( ) DN 40
Kabellänge (m) 7,5
Schalldruckpegel (dB(A)) 67
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 28
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 32,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 640 x 370 x 1045

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 4 m
  • Typ Saugschlauch: Ölbeständig
  • Krümmer: Kunststoff
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 550 mm
  • Material Saugrohre: Edelstahl
  • Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
  • Fugendüse
  • Grobschmutzfilter
  • Schubbügel

Ausstattung

  • Ablassschlauch
  • Geka-Kupplung
  • Integrierte Entsorgungspumpe
  • Schutzklasse: I
Nass-/Trockensauger NT 50/1 K
Zubehör
NT 50/1 K Ersatzteile

