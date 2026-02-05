Ob auf Baustellen oder in Industriebetrieben: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 K von Kärcher ist speziell zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen ausgelegt. Dank seiner leistungsstarken Entsorgungspumpe meistert er pro Minute über 300 Liter Schmutzwasser, inklusive des darin befindlichen Grobschmutzes bis zu Korngrößen von 20 Millimetern. Die serienmäßige Geka-Kupplung gewährleistet dabei seine Kompatibilität mit diesem weitverbreiteten Kupplungssystem für Wasserschläuche. Turbine und Entsorgungspumpe werden durch effektive Grobschmutzfilter vor angesaugten Kleinteilen, Steinen, Laub oder Resten von Baumaterial, vor Beschädigungen bzw. Verstopfung geschützt. Metall-Lenkrollen am robusten 50-Liter-Behälter und ein stufenlos einstellbarer Schubbügel sorgen für hohe Mobilität und einen mühelosen Transport des Saugers NT 50/1 K vom Fahrzeug zum Einsatzort und wieder zurück.