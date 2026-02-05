Auf wirtschaftlichem Weg die Produktivität steigern und dabei Reinigungsteams wirksam entlasten: Der autonome Staubsaugroboter KIRA CV 50 ist dafür die perfekte Lösung. Er übernimmt das zeitintensive und monotone Staubsaugen, während die Fachkräfte sich parallel um komplexere Reinigungsaufgaben kümmern. Dazu kartiert das Gerät die zu reinigende Fläche völlig autonom und berechnet dabei eine optimale und effiziente Reinigungsroute. Durch die kompakte Bauweise, die leistungsstarken Akkus der 36 Volt Kärcher Battery Power+-Akkuplattform (separat zu bestellen!) und seine ergonomische Mobilität ist der Saugroboter ein idealer Begleiter, der mit 350 Millimeter Arbeitsbreite Teppich- sowie Hartbodenflächen saugt – natürlich auch unter Tischen, in Ecken und stets sauber bis zur Wand. Dabei navigiert und agiert er dank eines ausgereiften Multisensorkonzepts und präziser LiDAR-Umgebungserkennung so zuverlässig, dass er nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert und für den Betrieb bei Publikumsverkehr zugelassen ist. Die zugehörige KIRA Robots App sowie ein integriertes Display ermöglichen eine extrem einfache Bedienung, für die keine Fachkenntnisse erforderlich sind.