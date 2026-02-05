KIRA CV 50
Der autonome Staubsaugroboter KIRA CV 50 entlastet Reinigungsteams, indem er das zeitintensive Staubsaugen übernimmt, während die Fachkräfte sich parallel um komplexere Aufgaben kümmern.
Auf wirtschaftlichem Weg die Produktivität steigern und dabei Reinigungsteams wirksam entlasten: Der autonome Staubsaugroboter KIRA CV 50 ist dafür die perfekte Lösung. Er übernimmt das zeitintensive und monotone Staubsaugen, während die Fachkräfte sich parallel um komplexere Reinigungsaufgaben kümmern. Dazu kartiert das Gerät die zu reinigende Fläche völlig autonom und berechnet dabei eine optimale und effiziente Reinigungsroute. Durch die kompakte Bauweise, die leistungsstarken Akkus der 36 Volt Kärcher Battery Power+-Akkuplattform (separat zu bestellen!) und seine ergonomische Mobilität ist der Saugroboter ein idealer Begleiter, der mit 350 Millimeter Arbeitsbreite Teppich- sowie Hartbodenflächen saugt – natürlich auch unter Tischen, in Ecken und stets sauber bis zur Wand. Dabei navigiert und agiert er dank eines ausgereiften Multisensorkonzepts und präziser LiDAR-Umgebungserkennung so zuverlässig, dass er nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert und für den Betrieb bei Publikumsverkehr zugelassen ist. Die zugehörige KIRA Robots App sowie ein integriertes Display ermöglichen eine extrem einfache Bedienung, für die keine Fachkenntnisse erforderlich sind.
Merkmale und Vorteile
Kompakte Bauweise mit sehr geringer UnterfahrhöheGeringe Unterfahrhöhe (32 cm) erlaubt Saugen unter Mobiliar wie unter Tischen. Dank kompakter Bauweise auch zum Einsatz in engeren Umgebungen geeignet. Auch an Engstellen agiert der Roboter souverän, was eine Wendung auf der Stelle ermöglicht.
KIRA Robots AppVolle Transparenz dank KIRA Robots App mit Flottenmanagement, Livestatus, detailliertem Reinigungsbericht und vielem mehr. Einfache Erstellung und Bearbeitung von Reinigungskarten und Zeitplänen. Perfekt vernetzt dank integrierter 4-G/LTE-Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung.
36 V Kärcher Battery Power+-AkkuplattformWechselakkus ermöglichen pausenloses Reinigen, ohne Ladezeiten abzuwarten. Ortsunabhängige Anwendung, zum Beispiel auf mehreren Stockwerken. Kärcher empfiehlt die Nutzung von 2 Wechselakkus für eine längere Laufzeit. Betrieb ist auch mit lediglich 1 Akku möglich.
Intuitive und einfache Bedienung
- Einfache Steuerung aller Funktionen über interaktives Display mit Bedienfeld.
- Direkt nach dem Auspacken einsatzbereit – auch ohne Ersteinrichtung.
Höchste autonome Effizienz
- Große Arbeitsbreite (350 mm) für hohe Effizienz und theoretische Flächenleistung von 525 m²/h.
- Dank 2 Seitenbesen Reinigung bis an den Rand – manuelle Nacharbeit entfällt.
- Autonome, systematische Reinigungspfadplanung für eine maximal effiziente Reinigung.
Ergonomischer und leichter Transport
- Ausziehbarer Transportgriff für hohe Mobilität und beste Ergonomie.
- Einfacher Transport zum nächsten Einsatz- oder Aufbewahrungsort.
- Für hohen Anwenderkomfort beim Transport können die Räder entkoppelt werden.
Robuste und verlässliche Navigation
- Weitreichende LiDAR-Erkennung – optimal auf großen Flächen und im Dunkeln.
- Zuverlässige Absturz- und Hinderniserkennung.
- Mit Ultraschall- sowie Wandverfolgungs- und Kollisionssensoren ausgestattet.
Sicherheitszertifiziert
- Entwickelt für den gewerblichen Betrieb, erfüllt alle internationalen Standards.
- Nach IEC 63327 sicherheitszertifiziert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Spannung (V)
|36
|Vakuum (kPa)
|19,3
|Luftmenge (l/s)
|16
|Schalldruckpegel (dB(A))
|57
|Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h)
|525
|Flächenleistung (m²/h)
|525
|Betriebsdauer im Normalbetrieb (2 Akkus) (min)
|140
|Betriebsdauer im ECO!-Modus (2 Akkus) (min)
|210
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|350
|Nennleistungsaufnahme (W)
|230
|Steigfähigkeit (%)
|6
|Behälterinhalt (l)
|4,5
|Geschwindigkeit autonom (km/h)
|1,5
|Durchfahrbreite (mm)
|650
|Unterfahrhöhe (mm)
|320
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min/h)
|58 / 81
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|15,4
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|15,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|25,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|578 x 578 x 300
Lieferumfang
- Variante: Akkus und Ladegerät nicht inbegriffen
- Seitenbesen: 4 Stück
- Anzahl Bürstenwalze: 1 Stück
- Farbe Bürstenwalze: Grau / Schwarz
- Startmarkierungen
- EPA Filter
Ausstattung
- Autonome Reinigung
- Einfache und intuitive Einrichtung ohne Expertenwissen
- Hindernis- und Absturzerkennung
- Leistungsstarke Sensoren
- Autonomes Ausweichen bei Hindernissen
- Sicherheitszertifiziert für Publikumsverkehr
- Erstellung von Reinigungsberichten
- Notifications auf mobile Endgeräte
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Bedienung per App
Videos
Anwendungsgebiete
- Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
- Ideal für große Freiflächen wie Flure, Eingangshallen oder Konferenzsäle
- Für Einsätze während des Publikumsverkehrs geeignet
- Sowohl in engen Bereichen als auch auf Freiflächen einsetzbar
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
KIRA CV 50 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.