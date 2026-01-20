EB 30/1
Leise, gründlich und inklusive Lithium-Ionen-Akku sowie Schnellladegerät – der Elektrobesen EB 30/1 überzeugt bei der schnellen und komfortablen Reinigung von Hart- und Teppichböden.
Komfortabel per Fußschalter ein- und auszuschalten, beseitigt der kabellose Elektrobesen EB 30/1 von Kärcher losen Schmutz randnah bis zu einem Abstand von nur 2 Millimetern. Dank des höhenverstellbaren Teleskopstiels mit Handgriff ist er dabei ergonomisch perfekt auf die Körpergröße des Anwenders einzustellen. Zudem lässt er sich durch das integrierte Kardangelenk mühelos in alle Richtungen bewegen und kann während Arbeitspausen einfach in senkrechter Position eingerastet werden. Darüber hinaus erlaubt seine flache Bauweise (nur 9 cm) auch die problemlose Reinigung unter Heizkörpern und Möbeln. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet dabei bei Einsätzen auf Teppichböden eine Laufzeit von ca. 40 Minuten, auf Hartböden verlängert sich die Reinigungszeit auf etwa 50 Minuten. Und nicht zuletzt sorgt das mitgelieferte Schnellladegerät für besonders schnelle Ladezeiten von weniger als 2 Stunden.
Merkmale und Vorteile
Einfacher AkkuwechselDer leistungsstarke Li-Ion-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und auswechseln.
Werkzeugloser BürstenwechselDie Bürstenwalze ist ohne Werkzeug entnehmbar und dadurch einfach zu reinigen.
SchnellladegerätKurze Ladezeit, langer Einsatz: lädt Akkus in weniger als 2 Stunden vollständig auf.
Einfaches Entnehmen und Einsetzen des Schmutzbehälters
- Schnelles und einfaches Entleeren ohne Schmutzkontakt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Arbeitsbreite (mm)
|300
|Behälterinhalt (l)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|56
|Ladestrom (A)
|1,8
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Spannung (V)
|7,2
|Akkukapazität
|(2,5 Ah)
|Akkulaufzeit auf Hartböden (min)
|51
|Akkulaufzeit auf Teppichen (min)
|41
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 300 x 1340
Lieferumfang
- Akku: 7,2 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück)
- Schnellladegerät BC 1/1.8
- Bürstenwalze, Standard
- Teleskopstiel mit Handgriff, höhenverstellbar
- Schmutzbehälter
Videos
Zubehör
EB 30/1 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.