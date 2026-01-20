Komfortabel per Fußschalter ein- und auszuschalten, beseitigt der kabellose Elektrobesen EB 30/1 von Kärcher losen Schmutz randnah bis zu einem Abstand von nur 2 Millimetern. Dank des höhenverstellbaren Teleskopstiels mit Handgriff ist er dabei ergonomisch perfekt auf die Körpergröße des Anwenders einzustellen. Zudem lässt er sich durch das integrierte Kardangelenk mühelos in alle Richtungen bewegen und kann während Arbeitspausen einfach in senkrechter Position eingerastet werden. Darüber hinaus erlaubt seine flache Bauweise (nur 9 cm) auch die problemlose Reinigung unter Heizkörpern und Möbeln. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku bietet dabei bei Einsätzen auf Teppichböden eine Laufzeit von ca. 40 Minuten, auf Hartböden verlängert sich die Reinigungszeit auf etwa 50 Minuten. Und nicht zuletzt sorgt das mitgelieferte Schnellladegerät für besonders schnelle Ladezeiten von weniger als 2 Stunden.