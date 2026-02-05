Mit einer großen Arbeitsbreite von 300 Millimetern ist unser Teppichbürstsauger CV 30/1 ideal zur Reinigung auch größerer Flächen geeignet – ob im Einzelhandel, in Ausstellungsräumen, in Hotellerie und Gastronomie oder vielen weiteren Einsatzgebieten. Auch Ränder, Leisten und kleine Nischen werden dabei mühelos, schnell und gründlich mittels des herausnehmbaren Saugrohrs mit Dehnsaugschlauch gereinigt. Innovative Ausstattungsdetails, wie beispielsweise die patentierte Fliehkraftkupplung, die bei Blockaden der Bürste durch Schmutz die Walze selbsttätig auskuppelt, oder die automatische Bürstenentlastung, die in Ruhestellung eine Verformung des Bürstenstreifens sowie eine Beschädigung des Teppichbodens verhindert, belegen das durchdachte und sichere Gerätekonzept. Zwei stabile Gelenke zwischen Bürstenkopf und Saugteil sowie die Gleitplatte aus hochwertigem Kunststoff stehen stellvertretend für unseren hohen Qualitätsanspruch. Komfortabel auch das Handling: Bei Bedarf wird die Bürste einfach und werkzeuglos getauscht. Und selbst das Netzkabel kann dank des Schnellwechselsystems im Servicefall ohne jede Vorkenntnis gewechselt werden.