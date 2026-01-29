Konzipiert für besonders hohe Ansprüche an Reinigungs- und Flächenleistungen ist unser Teppichbürstsauger CV 38/2 zur effizienten Reinigung großer Flächen prädestiniert. Ob in Büro- oder Ausstellungsräumen, in Hotellerie und Gastronomie, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden: Dank der extra großen Arbeitsbreite und den vielen sinnvollen Details erfolgt die Teppichreinigung schnell und komfortabel. Der ergonomische Handgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter liegt perfekt in der Hand, das geringe Handgewicht des Geräts erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten und jederzeit griffbereite Zubehöre sorgen auch an Rändern und Nischen für perfekte Reinigungsergebnisse. Dazu unterstützt die optische Bürsteneinstellhilfe eine exakte Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors. Im Servicefall reduzieren das innovative Netzkabel-Schnellwechselsystem sowie die Möglichkeit zum werkzeuglosen Bürstenwechsel den üblicherweise nötigen Zeit- und Kostenaufwand erheblich. Und nicht zuletzt ermöglicht das speziell entwickelte und patentierte Entnahmesystem einen nahezu völlig staubfreien Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten.