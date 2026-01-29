CV 38/2
Erfüllt höchste Ansprüche an Flächenleistung, Reinigungsergebnis und Ergonomie: der einfach und komfortabel zu bedienende Teppichbürstsauger CV 38/2 mit optischer Bürsteneinstellhilfe.
Konzipiert für besonders hohe Ansprüche an Reinigungs- und Flächenleistungen ist unser Teppichbürstsauger CV 38/2 zur effizienten Reinigung großer Flächen prädestiniert. Ob in Büro- oder Ausstellungsräumen, in Hotellerie und Gastronomie, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden: Dank der extra großen Arbeitsbreite und den vielen sinnvollen Details erfolgt die Teppichreinigung schnell und komfortabel. Der ergonomische Handgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter liegt perfekt in der Hand, das geringe Handgewicht des Geräts erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten und jederzeit griffbereite Zubehöre sorgen auch an Rändern und Nischen für perfekte Reinigungsergebnisse. Dazu unterstützt die optische Bürsteneinstellhilfe eine exakte Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors. Im Servicefall reduzieren das innovative Netzkabel-Schnellwechselsystem sowie die Möglichkeit zum werkzeuglosen Bürstenwechsel den üblicherweise nötigen Zeit- und Kostenaufwand erheblich. Und nicht zuletzt ermöglicht das speziell entwickelte und patentierte Entnahmesystem einen nahezu völlig staubfreien Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten.
Merkmale und Vorteile
SignalleuchteOptischer Hinweis zur Anpassung der Bürstenwalzenhöhe. Bürstenwalze auf unterschiedliche Höhen des Tepichflors einstellbar. Optimierte Einstellung der Bürstenwalzenhöhe für beste Reinigungsergebnisse.
Schnellwechselsystem für NetzkabelSteckbares, sehr einfach zu wechselndes Netzkabel. Schnellwechsel einfach und ohne Vorkenntnisse durch jede Person durchführbar. Spart Zeit und Servicekosten.
Flexible und gute ReinigungsmöglichkeitEinfache und schnelle Entnahme des Dehnsaugschlauchs. Bei Bedarf mühelose Beseitigung von Verstopfungen.
Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.
Ergonomischer Handgriff mit Ein-/Ausschalter
- Für ein komfortables und anwenderfreundliches Handling.
- Die Integration des Ein-/Ausschalters sorgt für ein weiteres Plus an Ergonomie.
- Ermöglicht angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Integrierte Zubehöraufnahme
- Clipsystem für eine verlustsichere Aufbewahrung der Saugdüsen.
- Fugendüse und Polsterdüse jederzeit sofort griffbereit.
HEPA-Filter (optional)
- HEPA-13-Filter zertifiziert gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
- Sehr hoher Abscheidegrad von 99,95 %.
- Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig zurückgehalten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Arbeitsbreite (cm)
|38
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|850
|Behälterinhalt (l)
|5,5
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Leistung Bürstenmotor (W)
|150
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Lieferumfang
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Bürstenwalze, Standard: 1 Stück
Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Steckbares Netzkabel: Standard
- Handgriff höhenverstellbar
Videos
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
Zubehör
CV 38/2 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.