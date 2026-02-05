Ergonomisch, leistungsstark und hochwertig ausgestattet: Unser Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv mit flexiblem und strapazierfähigem Gleitflex-Netzkabel, extra großer Arbeitsbreite und hervorragender Saugleistung überzeugt überall, wo große Teppichflächen schnell und effizient zu reinigen sind. Ob Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, Büros, öffentliche Gebäude oder Ausstellungsräume – das geringe Handgewicht und der ergonomische Handgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter sorgen stets für ein komfortables Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. Direkt am Gerät integrierte Zubehöre erweitern die Einsatzmöglichkeiten um das schnelle und effiziente Reinigen von Rändern oder engen Nischen, während eine optische Bürsteneinstellhilfe eine präzise Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors erlaubt. Dazu ermöglicht das patentierte Entnahmesystem nahezu staubfreie Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten. Weitere zeit- und kostensparende Ausstattungsmerkmale, wie das Netzkabel-Schnellwechselsystem oder die Möglichkeit zum werkzeuglosen Bürstenwechsel im Servicefall, runden das durchdachte Gerätekonzept ab.