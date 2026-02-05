CV 38/2 Adv
Mit Schnellwechselsystem für das Gleitflex-Netzkabel und integrierter Zubehöraufnahme: der einfach zu bedienende, leistungsstarke Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv für hohe Flächenleistungen.
Ergonomisch, leistungsstark und hochwertig ausgestattet: Unser Teppichbürstsauger CV 38/2 Adv mit flexiblem und strapazierfähigem Gleitflex-Netzkabel, extra großer Arbeitsbreite und hervorragender Saugleistung überzeugt überall, wo große Teppichflächen schnell und effizient zu reinigen sind. Ob Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, Büros, öffentliche Gebäude oder Ausstellungsräume – das geringe Handgewicht und der ergonomische Handgriff mit integriertem Ein-/Ausschalter sorgen stets für ein komfortables Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. Direkt am Gerät integrierte Zubehöre erweitern die Einsatzmöglichkeiten um das schnelle und effiziente Reinigen von Rändern oder engen Nischen, während eine optische Bürsteneinstellhilfe eine präzise Anpassung der Bürste an die Höhe des Teppichflors erlaubt. Dazu ermöglicht das patentierte Entnahmesystem nahezu staubfreie Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten. Weitere zeit- und kostensparende Ausstattungsmerkmale, wie das Netzkabel-Schnellwechselsystem oder die Möglichkeit zum werkzeuglosen Bürstenwechsel im Servicefall, runden das durchdachte Gerätekonzept ab.
Merkmale und Vorteile
SignalleuchteOptischer Hinweis zur Anpassung der Bürstenwalzenhöhe. Bürstenwalze auf unterschiedliche Höhen des Tepichflors einstellbar. Optimierte Einstellung der Bürstenwalzenhöhe für beste Reinigungsergebnisse.
Schnellwechselsystem für Gleitflex-NetzkabelBesonders flexibles, strapazierfähiges, langlebiges Gleitflex-Netzkabel. Einfach und ohne Vorkenntnisse durch jede Person zu wechseln. Spart Zeit und Servicekosten.
Flexible und gute ReinigungsmöglichkeitEinfache und schnelle Entnahme des Dehnsaugschlauchs. Bei Bedarf mühelose Beseitigung von Verstopfungen.
Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.
- Spart Zeit und Servicekosten.
Ergonomischer Handgriff mit Ein-/Ausschalter
- Für ein komfortables und anwenderfreundliches Handling.
- Die Integration des Ein-/Ausschalters sorgt für ein weiteres Plus an Ergonomie.
- Ermöglicht angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Integrierte Zubehöraufnahme
- Clipsystem für eine verlustsichere Aufbewahrung der Saugdüsen.
- Fugendüse und Polsterdüse jederzeit sofort griffbereit.
HEPA-Filter (optional)
- HEPA-13-Filter zertifiziert gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
- Sehr hoher Abscheidegrad von 99,95 %.
- Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig zurückgehalten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Arbeitsbreite (cm)
|38
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|850
|Behälterinhalt (l)
|5,5
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|12
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Leistung Bürstenmotor (W)
|150
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Lieferumfang
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Bürstenwalze, Standard: 1 Stück
Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Steckbares Netzkabel: Gleitflex
- Handgriff höhenverstellbar
Anwendungsgebiete
- Teppichböden
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
Zubehör
CV 38/2 Adv Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.