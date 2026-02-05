Mit unserem Teppichbürstsauger CV 48/2 Adv sind sie optimal für intensive Reinigungseinsätze in Einzelhandel, Hotellerie und Gastronomie, Büros, öffentlichen Gebäuden oder Ausstellungsräumen aufgestellt. Die extra große Arbeitsbreite des Geräts ermöglicht eine effektive, schnelle und effiziente Reinigung auch großer Flächen. Direkt am Gerät integrierte Zubehöre gewährleisten dabei, dass auch die Randbereiche oder kleinere Nischen berücksichtigt werden können, während eine optische Bürsteneinstellhilfe garantiert, dass Bürste und Florhöhe exakt aufeinander abgestimmt sind. Clevere Lösungen, wie das Schnellwechselsystem für das strapazierfähige Gleitflex-Netzkabel, der werkzeuglose Bürstentausch oder das patentierte Entnahmesystem für einen nahezu staubfeien Wechsel der extrem reißfesten Vliesfiltertüten, unterstreichen die Anwenderfreundlichkeit des sehr einfach zu bedienenden Geräts. Darüber hinaus überzeugt der CV 48/2 Adv auch unter ergonomischen Gesichtspunkten. So begünstigt beispielsweise das geringe Handgewicht lange Arbeitseinsätze, ohne hohen Kraftaufwand.