Der Trockensauger T 15/1 Adv HEPA zeichnet sich durch erstklassige Saugleistung, ultraleisen Betrieb, Robustheit, beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie umfassendes Zubehör aus. Durch den HEPA-14-Filter ist die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen garantiert. Seine Robustheit wird unter anderem beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und den großen Laufrädern deutlich. Durch die Produktion aus 45 Prozent Rezyklat* werden schon zu Beginn Ressourcen geschont. Da der 15/1 Adv HEPA bei hoher Saugleistung mit nur 52 dB(A) ultraleise arbeitet, eignet er sich bestens für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Er ist kompakt, kippsicher und wendig und hat ein Behältervolumen von 15 Litern. Mit dem klappbaren Tragegriff kann der Sauger ergonomisch und körpernah transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am Sauger verstaut werden. Im Lieferumfang des T 15/1 Adv HEPA ist ein besonders umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse und HEPA-14-Filter.