BRC 30/15 C
Kompakter Teppichreinigungsautomat für die schnelle und wirtschaftliche Sprühextraktion von kleineren Flächen, aber auch für das gezielte Spot-Cleaning und die Teppichzwischenreinigung durch Vorsprühen von I-Capsolation-Reinigungsmittel. Ökonomisch auf Flächen zwischen 200 und 800 m².
Die BRC 30/15 C ist die perfekte Maschine für die fasertiefe Teppichgrundreinigung von kleineren Flächen. Durch ihre schwimmend gelagerte Bürste können auch bei unebenen Flächen perfekte Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die BRC 30/15 kann zudem flexibel für die Teppichzwischenreinigung mit vorgesprühtem I-Capsol Reinigungsmittel oder zur punktuellen Fleckentfernung eingesetzt werden.
Merkmale und Vorteile
Hohe Reinigungsleistung
- Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung.
- Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung.
- Fasern werden ausgerichtet und sorgen für ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.
Kompakte Abmessungen
- Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m².
- Einfache Lagerung.
- Einfacher Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)
|150
|Luftmenge (l/s)
|46
|Vakuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Sprühdruck Grundreinigung (bar)
|3,5
|Sprühmenge Grundreinigung (l/min)
|1
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|315
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|15 / 17
|Leistung Turbine (W)
|1130
|Leistung Bürstenmotor (W)
|76
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|36
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|35,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|920 x 360 x 750
Lieferumfang
- Anzahl Walzen: 1 Stück
Ausstattung
- Arbeitsrichtung: Rückwärts