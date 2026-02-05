Im Vergleich zu herkömmlichen Sprühextraktionsgeräten arbeiten Sie mit dem Teppichreinigungsautomaten BRC 40/22 C bis zu 30 Prozent schneller und garantiert fasertief. Dies ermöglichen die einfache Manövrierbarkeit und das Prinzip, stets vorwärtsgerichtet zu arbeiten und so unnötige Leerfahrten zu vermeiden. Eine integrierte Kehrlade sammelt währenddessen aufliegende Partikel, wie Haare oder lose Teppichfasern, zuverlässig auf. Das Gerät ist ideal für die Teppichgrundreinigung auf kleinen und mittelgroßen Flächen bis zu 1000 m² geeignet und kann flexibel zur Sprühextraktion oder zur Teppichzwischenreinigung eingesetzt werden. Bei Nutzung des von uns empfohlenen iCapsol Reinigers RM 768 zur Zwischenreinigung verkürzt sich die Trocknungszeit des Teppichs auf circa eine halbe Stunde und ist somit die ideale Reinigungsmethode auf stark frequentierten Teppichflächen. Darüber hinaus vereinfacht und beschleunigt der durch das Lenkrad drehbare Reinigungskopf mit Teppichreinigungsbürste die Reinigung stark überstellter Flächen nochmals deutlich.