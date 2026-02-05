IB 10/8 L2P
Der IB 10/8 L2P ist das weltweit erste Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂. Ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze, ohne aufwendige Logistik.
Spontane Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlgeräten in der Maschinen- oder Fahrzeugwartung, zur Reinigung im Fertigungsprozess oder zur Fahrzeugaufbereitung waren bislang kaum denkbar, da die erforderliche Trockeneislogistik im Hintergrund zu aufwendig für kurzfristige Einsätze ist. Mit dem IB 10/8 L2P, dem weltweit ersten Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂, ist dies nun problemlos möglich. Dank eines innovativen Verfahrens werden bei Bedarf sofort Trockeneispellets aus flüssigem CO₂ gewonnen – L2P steht dabei als Kürzel für „Liquid-to-Pellet“. Da flüssiges CO₂ in Gasflaschen praktisch unbegrenzt haltbar ist, entfällt die gewohnt zeitraubende Trockeneislogistik. Dazu reduziert auch der sehr geringe Druckluftverbrauch des Geräts den infrastrukturellen Aufwand erheblich. Parallel bleiben die Vorteile der Kärcher Trockeneistechnologie voll erhalten. Der IB 10/8 L2P reinigt besonders schonend – auch bei komplexen Konturen wie Rillen, Lager oder Nuten und bei starken Verunreinigungen wie eingebrannten Verkrustungen. Dabei werden Strahlmittelrückstände zuverlässig vermieden.
Merkmale und Vorteile
Ergonomische StrahlpistoleSchneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen. Mit integrierter Beleuchtung. Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.
Intuitive und einfache BedienungStrahldruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar. Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar. Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z.B. zur Drucküberwachung.
Sicheres TrockeneisstrahlenCO₂ wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt. Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets. Selbstsichernder Pistolenabzug.
Kompakte und mobile Bauweise
- Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
- Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussleistung (kW)
|1
|Druckluftanschluss
|1/4" Schnellkupplung
|Gehäuse / Rahmen
|Kunststoff Rotationskörper
|Geprüft (durch) nach
|CE
|Kabellänge (m)
|5,5
|Luftdruck (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Luftqualität
|Trocken & Ölfrei
|Luftvolumenstrom (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Schalldruckpegel (dB(A))
|95
|Trockeneispellets (Durchmesser) (mm)
|2,5
|Trockeneisverbrauch (kg/h)
|2 - 8
|Flüssig-CO₂-Verbrauch (kg/h)
|20 - 60
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Spannung (V)
|220 - 230
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|92
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|103,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|870 x 450 x 970
Lieferumfang
- Flachstrahldüse, kurz
- Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung
- Strahlpistole (ergonomisch und sicher)
Ausstattung
- Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole
- Elektronische Steuerung
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Reinigung von Schaltschränken, Elektrokomponenten und Steuerelementen
- Zur Reinigung von Polstern und Textilien
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Mährobotern