Das Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 präsentiert sich leistungsstark, robust und überaus zuverlässig. Auch die cleveren Detaillösungen wie Kofferhalterung, Eisentleerung, Haltebügel und Ablagefächer tragen zum positiven Gesamteindruck bei, erhöhen den Bedienkomfort und steigern zudem den Spaß bei der Trockeneisreinigung. Und auch in technischer Hinsicht steckt die Lösung im Detail. So haben wir die Luftströmung in Gerät, Schlauch, Pistole und Düse entscheidend optimiert. Das Ergebnis: eine außerordentliche Reinigungsleistung. Trotz seiner Größe ist der IB 15/120 sehr mobil und kann von nur einer Person problemlos zum Beispiel über Stufen bewegt werden. Kurzum: Trockeneisstrahlen in Bestform!