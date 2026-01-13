Gartendusche
Gartendusche Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Die Kärcher Gartendusche: Eine echte 2-in-1 Lösung.
Unsere Gartendusche garantiert nicht nur ein erfrischendes Duscherlebnis für den Hochsommer, sie ist durch den abnehmbaren Stab auch gleichzeitig ein Gießstab für Ihre Pflanzen. Durch den Wasser sparenden feinen, aber gleichzeitig breiten Strahl entgehen Sie Überwässerung und geben Ihren Pflanzen genau die Menge Wasser, die sie brauchen.
Der Gießstab eignet sich sowohl für Pflanzen, als auch für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Hoch hängende Pflanzen, zum Beispiel in einer Blumenampel, können bequem und gezielt bewässert werden. Auch schwer erreichbare Pflanzen können Sie so problemlos erreichen. Für große Pflanzen, die komplett mit Wasser benetzt werden müssen, ist der Gießstab die Lösung.
In seiner Benutzung als Gartendusche ist er rasenfreundlich. Im Gegensatz zu stationären Lösungen lässt sich unsere Gartendusche täglich oder nach Bedarf umstellen, um eine Überwässerung einzelner Gartenbereiche zu vermeiden.
Die perfekte Dusche für Ihren Garten
Unsere Gartendusche zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Sie sie sehr einfach bedienen können. Sie ist innerhalb von drei Minuten im Frühling aufgebaut und im Herbst ebenso schnell wieder abgebaut. Sie lässt sich komfortabel verstauen und platzsparend für die nächste Saison aufbewahren.
Die Brause ist am Pool und ganz generell im Garten einsetzbar und bereitet erfrischende Abkühlung. Durch Dreibein und Spike steht sie allzeit stabil. Wenn Sie an einer permanenten Lösung interessiert sind, können wir Ihnen die passende Wandhalterung empfehlen.
Die Höhe kann von 150 bis 220 cm eingestellt werden, sodass sich die ganze Familie abkühlen kann. Der Sprüh- bzw. Brausekopf ist um 180° verstellbar und bietet einen feinen, aber breiten Strahl. Die Spritzbrause ist deutlich effizienter als ein Wasserschlauch und hilft dadurch, Kosten zu senken. Den Wasserdurchfluss können Sie bequem mit einer Hand regulieren.
Mit unserer Gartendusche bleibt das Poolwasser länger frisch: Brausen Sie sich unkompliziert vor und nach der Poolbenutzung kurz ab und verhindern Sie so, dass Schmutz in Ihren Pool kommt. Heiße Sommertage können kommen! Wer keinen Swimmingpool besitzt, kann unsere Gartendusche auch als Poolersatz nutzen.
Als Gießstab kann die Gartendusche auch kleine und mittlere Rasenflächen bewässern. Außerdem können Sie mit dem Gießstab auch schwer erreichbare Pflanzen problemlos und effizient erreichen.
Unsere Außendusche ist eine echte 2-in-1 Lösung. Sie können Ihre Pflanzen und Beete optimal bewässern und sich selbst eine erfrischende Pause von der Gartengestaltung gönnen.
