Die Kärcher Gartendusche: Eine echte 2-in-1 Lösung.

Unsere Gartendusche garantiert nicht nur ein erfrischendes Duscherlebnis für den Hochsommer, sie ist durch den abnehmbaren Stab auch gleichzeitig ein Gießstab für Ihre Pflanzen. Durch den Wasser sparenden feinen, aber gleichzeitig breiten Strahl entgehen Sie Überwässerung und geben Ihren Pflanzen genau die Menge Wasser, die sie brauchen.

Der Gießstab eignet sich sowohl für Pflanzen, als auch für kleine und mittelgroße Rasenflächen. Hoch hängende Pflanzen, zum Beispiel in einer Blumenampel, können bequem und gezielt bewässert werden. Auch schwer erreichbare Pflanzen können Sie so problemlos erreichen. Für große Pflanzen, die komplett mit Wasser benetzt werden müssen, ist der Gießstab die Lösung.

In seiner Benutzung als Gartendusche ist er rasenfreundlich. Im Gegensatz zu stationären Lösungen lässt sich unsere Gartendusche täglich oder nach Bedarf umstellen, um eine Überwässerung einzelner Gartenbereiche zu vermeiden.