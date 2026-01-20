OC 3

Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.

Zubehör
Reinigungsmittel
OC 3 Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 
Auszeichnungen
HWP_OC3_Produktdetailseite_Modul_Desktop_3000x1500Px

Auszeichnung Werkzeug des Jahres 2019

Der OC 3 wurde von der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" in der Kategorie Elektrogeräte zum "Werkzeug des Jahres 2019" gewählt.

Produktdetailseite_Produktbild_838x471Px.png

Auszeichnung von Heimwerker Praxis

Zeitschrift "Heimwerker-Praxis" bewertet Mobilen Outdoor Cleaner mit der Note 1,3.

PDS_OC3_Auszeichnungen

Auszeichnung von Heimwerker Praxis

Die DIY-Zeitschrift "Heimwerker Praxis" hat den Outdoor Cleaner OC 3 getestet und mit der Note 1,3 ausgezeichnet. 

OC3_Channelseite_Modul_Desktop_3000x1500Px

Auszeichnung von baumarktmanager

Beim diesjährigen Wettbewerb der Zeitschrift baumarktmanager wurde der OC 3 in der Kategorie Garten als Produkt des Jahres 2017/2018 ausgezeichnet.