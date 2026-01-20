SC 1 Floor Kit
Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Produkt des Jahres von "Heimwerker Praxis"
Bei Leserwahl 2016 der Zeitschrift Heimwerker Praxis (Mai/Juni) hat unser Dampfreiniger SC 1 die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2016" in der Kategorie „ Alles Schöne rund ums Haus" gewonnen.
Heimwerker Praxis: Note 1,4 und "EMPFEHLUNG"
In der Juli/August Ausgabe der Zeitschrift "Heimwerker Praxis" wurde unser Dampfreiniger SC 1 getestet und erhielt die Note 1,4 sowie die Heimwerker Praxis Auszeichnung "EMPFEHLUNG" in der Einstiegsklasse.
Testsieger im ETM-Testmagazin
Der Kärcher Dampfmopp SC 1 Floor Kit wurde – nach positiver Baugleichheitsprüfung mit dem SC 1 Premium Floor Kit – ebenso als Testsieger im ETM-Testmagazin 03/2015 ausgezeichnet.