Der leicht austauschbare Abluftfilter aus Polyester ist das ideale Zubehör für den Kärcher Aschesauger AD 4 Premium*, da er für eine saubere Abluft sorgt. Im Lieferumfang sind 2 Abluftfilter enthalten. Um jederzeit eine optimale Filterung zu gewährleisten, empfehlen wir 1x jährlich den Austausch des Abluftfilters.