Der Aschesauger AD 4 Premium mit 1000 W Leistung besticht durch hohe und lang anhaltende Saugkraft. Sein integriertes Filterabreinigungssystem reinigt den zugesetzten Filter per Knopfdruck, sodass die Saugkraft blitzschnell wieder erhöht ist. Für die schnelle und bequeme Entleerung des Schmutzbehälters ganz ohne Schmutzkontakt sorgen ein 1-teiliges Filtersystem (mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter) sowie ein praktischer Handgriff am Behälter. Darüber hinaus bieten hochwertige, flammhemmende Materialien maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Und dank des abgeschrägten Handrohrs werden Ascherückstände komfortabel restlos aufgesaugt – auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Die im Lieferumfang enthaltene Bodendüse und die Edelstahl-Saugrohre ermöglichen zudem die einfache Beseitigung von Ascherückständen auf Hartböden. Ebenfalls praktisch: die Zubehöraufbewahrung für das Kabel sowie die bei Arbeitsunterbrechungen hilfreiche Anlehnposition für den Saugschlauch oder Saugrohre mit Bodendüse.