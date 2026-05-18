AD 4 Premium

Beseitigt Asche komfortabel ohne Schmutzkontakt: der lang anhaltend saugstarke Aschesauger AD 4 Premium mit 17-l-Metallbehälter und Filterabreinigung.

Der Aschesauger AD 4 Premium mit 1000 W Leistung besticht durch hohe und lang anhaltende Saugkraft. Sein integriertes Filterabreinigungssystem reinigt den zugesetzten Filter per Knopfdruck, sodass die Saugkraft blitzschnell wieder erhöht ist. Für die schnelle und bequeme Entleerung des Schmutzbehälters ganz ohne Schmutzkontakt sorgen ein 1-teiliges Filtersystem (mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter) sowie ein praktischer Handgriff am Behälter. Darüber hinaus bieten hochwertige, flammhemmende Materialien maximale Sicherheit bei der Aufnahme von Asche. Und dank des abgeschrägten Handrohrs werden Ascherückstände komfortabel restlos aufgesaugt – auch in Ecken und an schwer erreichbaren Stellen im Kamin. Die im Lieferumfang enthaltene Bodendüse und die Edelstahl-Saugrohre ermöglichen zudem die einfache Beseitigung von Ascherückständen auf Hartböden. Ebenfalls praktisch: die Zubehöraufbewahrung für das Kabel sowie die bei Arbeitsunterbrechungen hilfreiche Anlehnposition für den Saugschlauch oder Saugrohre mit Bodendüse.

Merkmale und Vorteile
Aschesauger AD 4 Premium: Kärcher ReBoost Filterreinigung
Kärcher ReBoost Filterreinigung
Integrierte Filterreinigung per Knopfdruck. Für eine hohe und lang anhaltende Saugleistung. Ermöglicht das Saugen von großen Schmutzmengen.
Aschesauger AD 4 Premium: 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter
1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit robustem Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter
Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt. Höchster Komfort dank einfacher Filterentnahme und Behälterreinigung ohne Schmutzkontakt.
Aschesauger AD 4 Premium: Spezialzubehör: Bodendüse + Saugrohre
Spezialzubehör: Bodendüse + Saugrohre
Auch zur Beseitigung von Ascherückständen auf Hartböden geeignet. Vielseitig einsetzbar.
Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)
  • Für höchste Sicherheit beim Saugen von Asche - auch bei unsachgemäßer Anwendung.
Abgeschrägtes Handrohr
  • Zur restlosen Reinigung aller Ecken und Engstellen im Kamin.
1.7 m Saugschlauch aus ummanteltem Metall
  • Für sicheres Arbeiten.
  • Hohe Biegsamkeit und Flexibilität.
„Pull & Push“-Verschlusssystem
  • Leichtes und schnelles Öffnen, Schließen und Entleeren des Behälters.
Praktische Griffe am Behälter
  • Für eine komfortable Entleerung des Behälters.
  • Kein Schmutzkontakt.
Praktische Zubehöraufbewahrung am Gerät + Parkposition
  • Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des mitgelieferten Zubehörs und des Anschlusskabels.
  • Ideal für das Anlehnen der Saugrohre mit Bodendüse und des Saugschlauches bei Arbeitsunterbrechungen.
Rollen
  • Flexibles Arbeiten.
  • Hohe Bewegungsfreiheit.
Spezifikationen

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme (W) 1000
Saugleistung (W) 190
Vakuum (mbar) max. 240
Luftmenge (l/s) max. 48
Behältergröße (l) 17
Behältermaterial Metall
Anschlusskabel (m) 4
Nennweite Zubehör (mm) 35
Spannung (V) 220 - 240
Frequenz (Hz) 50 - 60
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 5,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 8,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 365 x 330 x 565

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 1.7 m
  • Material Saugschlauch: Metall, ummantelt
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 0.5 m
  • Nennweite Saugrohre: 35 mm
  • Material Saugrohre: Edelstahl
  • Bodendüse: Flammhemmend
  • Anzahl Flachfaltenfilter: 1 Stück
  • Grobschmutzfilter
  • Grobschmutzfilter, Material: Metall

Ausstattung

  • Flachfaltenfilter: Polyester, flammhemmend
  • Filterreinigungsfunktion
  • Komfortabler Haltegriff am Behälter
  • Anlehnposition
  • Parkposition
  • Zubehöraufbewahrung am Gerät
  • Stoßfester Umlaufschutz
  • Kabelhaken
  • Räder
  • Ablagefläche für Kleinteile
Aschesauger AD 4 Premium
Aschesauger AD 4 Premium
Aschesauger AD 4 Premium
Aschesauger AD 4 Premium
Aschesauger AD 4 Premium
Videos
Anwendungsgebiete
  • Asche
  • Kamine, Öfen und sonstige Feuerstellen
  • Grill
Zubehör
AD 4 Premium Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 
Auszeichnungen
Vergleichssieger - AD 4 Premium

Testsieger bei "Vergleich.org"

Unser Aschesauger AD 4 Premium wurde in einem Vergleichstest vom Online-Portal "Vergleich.org" Testsieger mit der Note "sehr gut" (1,2).

AD 4 Premium auf "do it yourself Magazin"

Auszeichnung "selbst ist der Mann"

Der AD 4 Premium wurde mit vier von fünf "Hämmerchen" ausgezeichnet.

 