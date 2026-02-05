HEPA 13-Filter*
Der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) für den Kärcher Multizyklonen-Staubsauger VC 3 filtert sicher und zuverlässig feinsten Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel. Die Abluft ist dadurch sauberer als die Raumluft. Ideal für Allergiker.
Merkmale und Vorteile
Hocheffiziente Filterleistung
Ideal für Allergiker
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 29
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz