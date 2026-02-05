Der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) für den Kärcher Multizyklonen-Staubsauger VC 3 filtert sicher und zuverlässig feinsten Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel. Die Abluft ist dadurch sauberer als die Raumluft. Ideal für Allergiker.