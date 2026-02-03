Der kompakte Schlittensauger VC 3 mit Multizyklonen-Technologie ermöglicht das Saugen ganz ohne Filterbeutel. Dies erspart den Wechsel und Nachkauf teurer Filterbeutel. Sein transparenter Schmutzbehälter zeigt außerdem auf einen Blick, wann er geleert werden muss. Zudem entstehen dank des beutellosen Systems keine unangenehmen Gerüche, was nicht nur Allergiker freut. Aufgrund seiner kompakten Größe eignet sich der VC 3 perfekt für vielseitige Einsätze in Wohnungen und kleineren Häusern. Nicht nur Hartböden und Teppiche werden gründlich gereinigt, sondern dank Fugendüse und Möbelpinsel auch schmale Zwischenräume und empfindliche Oberflächen. Weitere Ausstattungsmerkmale des Staubsaugers sind der integrierte HEPA-Hygienefilter, der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen und andere allergieauslösende Partikel filtert, sowie die praktische Parkposition.