Rohrreinigungsdüse
Rohrreinigungsdüse zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das wirksame Entfernen von Verstopfungen. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.
Rohrreinigungsdüse zur umweltfreundlichen Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Löst und entfernt Verstopfungen besonders wirkungsvoll. Die 4 nach hinten gerichteten Düsenöffnungen sorgen für einen kraftvollen Vortrieb und ziehen den Schlauch durch das Rohr. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Vier nach hinten gerichtete HochdruckstrahlenSchlauch schiebt sich durch den Wasserdruck automatisch im Rohr voran.
Optimierte DüsenformKantenloser Übergang zum Schlauch minimiert das Risiko, dass die Düse sich im Rohr verhakt.
Kraftvolle Reinigung mit HochdruckKraftvolles und schnelles Lösen von Verstopfungen.
Aus langlebigem Messing
- Lange Haltbarkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|18 x 14 x 14
Anwendungsgebiete
- Rohre
- Fallrohre
- Abflüsse