Handgeführte Waschdüse für Sprühextaktionsgeräte. Ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln wie Sessel, Sofa, Couch sowie von Autositzen. Die Arbeitsbreite beträgt 110 mm. Geeignet für die Geräte SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 und SE 6.100.