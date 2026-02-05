Wechselaufsatz Home & Garden für WB 130
Für die gründliche Reinigung unempfindlicher Oberflächen rund ums Haus: der Wechselaufsatz Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130.
Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen im Handumdrehen: Die schwarzen Borsten des Wechselaufsatzes Home & Garden für die rotierende Waschbürste WB 130 sind robuster als die transparenten des Wechselaufsatzes Universal. Ideal für die Reinigung unempfindlicher Oberflächen wie Stein, Metall oder Kunststoff geeignet.
Merkmale und Vorteile
Schwarze robuste Borsten
- Einfaches Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.
Für Flächen rund ums Haus
- Ideal für das Reinigen unempfindlicher Flächen wie Stein, Metall und Kunststoff.
Optionales Zubehör
- Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste WB 130.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Anwendungsgebiete
- Garagentore
- Überdachungen (z.B. Carports)
- Jalousien / Rollläden