Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua con rosca interior, y utilizarla de manera flexible con una o dos salidas activas.Ambas salidas pueden ser laterales, y también existe la posibilidad de que una sea lateral y la otra esté orientada hacia arriba. Rosca de empalme: G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).