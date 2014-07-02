Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1
Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua.
Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua con rosca interior, y utilizarla de manera flexible con una o dos salidas activas.Ambas salidas pueden ser laterales, y también existe la posibilidad de que una sea lateral y la otra esté orientada hacia arriba. Rosca de empalme: G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Dos adaptadores de conexión de dos vías
- Conexión rápida de las conexiones de agua con rosca interior a una bomba con rosca interior. Para el uso de una o dos salidas activas. Incl. tapa de cierre
Montaje flexible
- Óptima alineación de las mangueras y cables conectados.
Montaje sin herramientas.
- No se necesitan herramientas para la conexión.
Rosca de empalme optimizada
- Sellado seguro del adaptador sin banda de estanqueidad o similares.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaños
|1" en 1"
|Tamaño de rosca
|G1
|Diámetro
|1″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|80 x 128 x 40
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.