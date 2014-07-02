Adaptador de conexión de dos vías para bombas, G1

Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua.

Con ayuda del adaptador de conexión de dos vías se puede conectar de forma rápida y segura una bomba con rosca interior a dos conexiones de agua con rosca interior, y utilizarla de manera flexible con una o dos salidas activas.Ambas salidas pueden ser laterales, y también existe la posibilidad de que una sea lateral y la otra esté orientada hacia arriba. Rosca de empalme: G1 (33,3 mm) a G1 (33,3 mm).

Características y ventajas
Dos adaptadores de conexión de dos vías
  • Conexión rápida de las conexiones de agua con rosca interior a una bomba con rosca interior. Para el uso de una o dos salidas activas. Incl. tapa de cierre
Montaje flexible
  • Óptima alineación de las mangueras y cables conectados.
Montaje sin herramientas.
  • No se necesitan herramientas para la conexión.
Rosca de empalme optimizada
  • Sellado seguro del adaptador sin banda de estanqueidad o similares.
Especificaciones

Características técnicas

Tamaños 1" en 1"
Tamaño de rosca G1
Diámetro 1″
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 80 x 128 x 40

Equipamiento

  • Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
  • Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
  • Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.