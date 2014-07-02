Juego de empalmes, superior
Para acoplar mangueras de agua con acoplamientos de rosca de 3/4"(19 mm) a bombas con acoplamientos de rosca de G1"(33,3 mm). Para un caudal de agua más elevado.
Características y ventajas
Gran diámetro
- Para un caudal de agua más elevado
Incluye conexión de grifos
- Para conectar rápidamente el acoplamiento y la bomba
Práctico sistema de acoplamiento
- Facilita la conexión de las mangueras a la bomba
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|84 x 59 x 59
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.