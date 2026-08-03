Kit de fundas para el cepillo redondo de gran tamaño

2 fundas para el cepillo redondo de gran tamaño de microfibra de alta calidad para eliminar mejor la suciedad y obtener resultados brillantes con el cepillo redondo de gran tamaño.

Para una solución aún mejor y la eliminación de la suciedad y la grasa. Ideal para la suciedad de mayor intensidad y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Ideal para la limpieza cuidadosa de la suciedad especialmente resistente de todas las superficies duras de cocinas y baños.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones

Características técnicas

Color blanco
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 120 x 120 x 15
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Lavabos
  • Placas de cocina
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Paredes interiores de armarios, cajones
  • Campana extractora
  • Acero inoxidable