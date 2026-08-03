Nuestra lanza pulverizadora PowerControl 034 le permite adaptar, en cualquier momento y de forma gradual, la potencia de limpieza de su limpiadora de alta presión específicamente a la tarea concreta a realizar. Si necesita más o menos presión: la boquilla de alto rendimiento patentada de Kärcher eleva la potencia de limpieza aproximadamente un 40 por ciento. La regulación para el ajuste de presión está directamente al alcance de su mano y puede manejarse de manera particularmente sencilla durante el trabajo. Para la aplicación específica de detergentes se integra un modo de baja presión, mientras que el ajuste del plano de pulverización garantiza siempre el ángulo de trabajo correcto.