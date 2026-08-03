Pistola de alta presión de alta gama
Pistola pulverizadora de alta gama, robusta y de larga vida útil para su uso en el sector alimentario y la industria. Presenta pérdidas mínimas de presión incluso con grandes caudales de agua de hasta 2500 l/h.
Gracias a materiales aptos para alimentos y resistentes al agua de mar, está predestinada para el uso profesional en el sector alimentario y en la industria: la pistola de alta gama garantiza una pérdida de presión extremadamente baja, incluso para un gran caudal de agua de hasta 2500 litros por hora. Muy robusta, duradera y equipada con las nuevas, estables e innovadoras conexiones EASY!Lock que ahorran tiempo.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,9